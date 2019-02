Foligno | un nuovo caso di razzismo ai danni di un bambino di colore

Blastingnews

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Ancora una volta assistiamo a un episodio di, stavolta però non si tratta di liti fra gruppi diversi ma di un adulto che discrimina un. Il fatto è successo in una scuola elementare didove un maestro avrebbe insultato pesantemente un suo alunno la cui unica "colpa" è quella di avere la pelle di undiverso. "Ma che brutto che è questonero! Bambini, non trovate anche voi che sia proprio brutto? Girati, così non ti devono guardare", sarebbero queste le bruttissime parole rivolte al piccolo. Ilè scoppiato attraverso un post pubblicato su Facebook da un genitore, il quale riporta il racconto degli altri bambini. Da questo trapela che l'uomo avrebbe costretto il bimbo a rimanere voltato verso la finestra a guardare un segno tracciato su di essa. Avrebbe fatto la stessa cosa con la sorellina che si trova in un'altra classe del medesimo ...