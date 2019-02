Fiat Tipo - Prodotti 500 000 esemplari

quattroruote

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Il gruppo FCA ha tagliato il traguardo delle 500 milaprodotte con un esemplare 1.6 Multijet DCT da 120 CV a 5 porte in allestimento Sport, di colore rosso Passione con tetto nero a contrasto e interni Total Black.Nomi diversi. La compatta di Torino, prodotta nello stabilimento di Bursa in Turchia, viene venduta con il nome di Egea in alcuni mercati e, nella sola variante a quattro porte, come Dodge Neon in Messico. La sua famiglia di modelli (a 4 e a 5 porte, nonché wagon) è frutto del progetto gea, sviluppato dal centro di ricerca di Tofas e concepito per le esigenze di aree molto diverse tra loro, dal Medio Oriente allEuropa, dal Maghreb allAmerica Centrale.LItalia. Sommate aglidella sua progenitrice, che ha esordito sul mercato oltre trentanni fa, lefinora prodotte sono più di 2,1 milioni. Sul nostro mercato, dove questa famiglia di modelli viene ...