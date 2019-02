Ferrari | in vendita la rarissima J50 | uno dei modelli più belli della Casa di Maranello

Auto : è in vendita una delle 10 Ferrari J50 [GALLERY] : 1/7 ...

Ferrari : il motore V12 di una Enzo in vendita ad una cifra sbalorditiva [FOTO] : Il cuore da 660 CV di una Ferrari Enzo messo in vendita negli USA vanta all’attivo appena 1.448 km La Ferrari Enzo è un’hypercar prodotta dal 2002 al 2004 in appena 399 unità dedicata al fondatore della Casa del Cavallino Rampante e sostituita successivamente da LaFerrari. La vettura fu venduta all’epoca ad un prezzo di 660mila euro, ma adesso le quotazioni per un esemplare hanno raggiunto cifre da capogiro. Nelle ultime ore è stato messo ...

Ferrari Dino 246GT - splendido esemplare Azzurro Dino in vendita all’asta [FOTO] : Uno splendido esemplare della mitica Ferrari Dino sarà messo all’asta ad una cifra da capogiro Una Ferrari Dino 246GT coupé del 1972 con livrea Azzurro Dino sarà messa in vendita all’asta durante la Race Retro 2019, che si svolgerà il 23 febbraio allo Stoneleigh Park. Si tratta di una delle 235 Ferrari Dino realizzate con la guida a destra e una delle tre capace di vantare questo particolare colore della carrozzeria battezzato “Azzurro ...

LaFerrari Aperta : un esemplare con 280 km in vendita ad un prezzo incredibile [FOTO] : Sul sito web Mecum l’hypercar ibrida è stata messa in vendita ad un prezzo esageratamente alto Ferrari LaFerrari Aperta è la versione convertibile basata sull’hypercar ibrida della Casa di Maranello realizzata in appena 210 esemplari venduti ad un prezzo di 2 milioni di euro l’uno. La vettura si presenta come la più estrema supercar Ferrari mai costruita, forte di un V12 ibrido da 6.3 litri capace di sprigionare 963 CV e oltre 900 Nm di ...