F1 | Test Barcellona 2019 | si torna in pista dal 26 febbraio al 1° marzo Programma | orari

F1 – Test Barcellona - Bottas mette in guardia Hamilton : “il mio obiettivo è battere Lewis e vincere il titolo” : Il pilota finlandese ha parlato in conferenza stampa prima di scendere in pista in quest’ultimo pomeriggio di Test, svelando il suo obiettivo per il Mondiale del 2019 Un contratto in scadenza alla fine della stagione, una macchina competitiva e l’ombra di Ocon pronta ad allungarsi. Il 2019 di Valtteri Bottas non sarà semplicissimo, il pilota finlandese infatti sarà chiamato ad un pronto riscatto dopo il deludente 2018, con ...

F1 – Test Barcellona - Leclerc non si pone limiti : “al momento non penso al titolo - ma con questa Ferrari…” : Il pilota monegasco ha parlato nella pausa tra la sessione mattutina e quella pomeridiana della quarta giornata di Test, esprimendo le proprie sensazioni I Test di Barcellona hanno mostrato una Ferrari solida e veloce, un’arma dunque perfetta per provare l’assalto ai titoli mondiali in palio nel 2019. AFP/LaPresse Sebastian Vettel non vede l’ora di interrompere il digiuno di vittorie del Cavallino, Charles Leclerc invece ...

F1 – Test Barcellona - che brivido in pista : incidente sfiorato tra Hamilton e Kubica [VIDEO] : Che rischio nell’ultima mattinata di Test a Barcellona: incidente evitato per un soffio tra Hamilton e Kubica Sta per terminare la sessione di Test di F1 di Barcellona: i piloti hanno da poco concluso la mattinata di lavoro dell’ultima giornata in pista al Montmelò, dove non sono mancate le sorprese e i colpi di scena. Albon ha chiuso col miglior tempo, ma è il brivido regalato da Hamilton e Kubica a lasciare tutti col fiato ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2019 in DIRETTA : pomeriggio 21 febbraio - Leclerc cerca il tempone! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della sessione pomeridiana (14.00-18.00) di oggi, giovedì 21 febbraio, dei Test riservati alla Formula Uno di Barcellona. Siamo giunti all’ultimo turno della prima settimana di questi importanti Test pre-stagionali del Montmelò. Le squadre hanno ormai messo in cascina migliaia di chilometri, per cui nel corso di questo pomeriggio lavoreranno di fino, per arrivare pronti alla giornata di lunedì, che darà il via ...

F1 - Test Barcellona 2019 : risultati mattina 21 febbraio. Albon a sorpresa in testa - Hamilton spinge ed è 3°. Buon passo gara per Leclerc : La sessione mattutina della quarta giornata di Test pre-stagionali a Barcellona ha fornito diversi indicazioni interessanti riguardo alle prestazioni di alcuni team che in precedenza si erano nascosti, mentre per la Ferrari sono arrivate ulteriori conferme sull’ottimo comportamento della vettura sul tracciato del Montmelò. Il miglior tempo della mattinata è stato firmato dal sorprendente rookie britannico Alexander Albon, il quale ha ...

F1 – Test Barcellona - terminata l’ultima mattinata di lavoro : Albon sorprende tutti - suo il miglior tempo [FOTO] : E’ Albon della Toro Rosso il più veloce nell’ultima mattinata di lavoro ai Test di F1 in corso a Barcellona E’ iniziata la quarta ed ultima giornata dei Test di Barcellona di F1: i piloti sono nuovamente in pista per completare il lavoro programmato con i rispettivi team. Al termine della mattinata di lavoro è Albon, con la sua Toro Rosso, a spiccare in Testa alla classifica dei tempi, col crono di 1.17.637, davanti a ...

F1 – Test Barcellona - ultima giornata di lavoro al Montmelò : tutte le immagini più belle del Day-4 [GALLERY] : Si chiude oggi la prima sessione di Test del 2019 sul circuito del Montmelò, tante indicazioni per le scuderie impegnate in pista ultima giornata di Test collettivi a Barcellona, si chiude oggi infatti la prima sessione del 2019 in vista dell’esordio di Melbourne. lavoro e sacrificio per tutti i team scesi in pista, impegnati a raccogliere dati per sviluppare le proprie monoposto valutando anche il livello dei propri avversari. Nella ...

Formula 1 2019 - Test Barcellona : risultati e tempi della quarta giornata in diretta live : Mai stato così in forma, ha ammesso infatti il campione del mondo, che agli avversari ha ricordato fin da subito che insieme alla Mercedes quest'anno vuole fare la storia. Nel mirino ci sono ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2019 in DIRETTA : 21 febbraio - la Ferrari si affida a Leclerc : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di Test di questa prima serie a Barcellona (Spagna). Sul tracciato del Montmeló i team saranno impegnati nel raccogliere ancora dati ed informazioni in vista del prossimo appuntamento in Catalogna, previsto dal 26 febbraio al 1° marzo. Tornerà in pista per la Ferrari Charles Leclerc. Il monegasco, dopo aver ben impressionato alla guida della SF90, completerà il programma del ...

F1 oggi - Test Barcellona 2019 (21 febbraio) : orario d’inizio e come seguirli in tv e streaming. Il programma : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEI Test DI F1 A Barcellona, QUARTA GIORNATA (21 febbraio) Ultima giornata della prima settimana dei Test F1 di Barcellona. Quest’oggi, giovedì 21 febbraio 2019, vivremo ancora una volta una sessione molto interessante, ancora una volta fino ore 18.00, quando i giochi di luce saranno affascinanti e sarà anche complicato distinguere le monoposto. Le otto ore di turno saranno visibili in diretta tv su SkySport, ...

F1 – Test Barcellona - Raikkonen ha già trasformato l’Alfa Romeo : le parole di Kimi fanno sognare il team svizzero : Il pilota finlandese ha chiuso al secondo posto la giornata di oggi, apparendo molto soddisfatto davanti ai microfoni dei media Kimi Raikkonen si è già preso l’Alfa Romeo, sorprendendo al volante della nuova C38 in questi primi giorni di Test a Barcellona. Senza spingere a fondo, il finlandese ha chiuso la giornata di oggi al secondo posto, superato solo bel finale da Kvyat di soli 58 millesimi. AFP/LaPresse Un risultato esaltante ...

F1 – Test Barcellona - Ricciardo soddisfatto : “l’obiettivo era completare 80 giri e ci siamo riusciti” : Il pilota australiano ha commentato il terzo giorno di Test a Barcellona, esprimendo la propria soddisfazione Terzo tempo assoluto, a poco meno di mezzo secondo dalla migliore prestazione di Daniil Kvyat. Daniel Ricciardo ha chiuso come meglio non potrebbe la sua giornata di Test a Barcellona, dimenticando il problema avuto ieri con la rottura dell’ala mobile. AFP/LaPresse Interrogato sul lavoro svolto oggi, il driver di Perth ha ...

