F1 Mercedes | Hamilton | «Lasciamo tranquillo Leclerc»

F1 – Test Barcellona - la Mercedes continua a nascondersi : Hamilton e Bottas non si sbottonano : Nemmeno nella terza giornata di Test la Mercedes piazza il time attack, queste le parole dei due piloti al termine della giornata La Mercedes non ne vuole sapere di scoprire le proprie carte, niente time attack per il team campione del mondo in carica nemmeno nel Day-3, chiuso in fondo alla classifica dei tempi. AFP/LaPresse Una situazione alquanto strana per Hamilton e Bottas, concentrati esclusivamente sui long run, tanto da completare ...

F1 Mercedes : i test partono con Bottas e Hamilton : ROMA - Prima Valtteri Bottas, di mattina, poi Lewis Hamilton, nella parte pomeridiana delle prove. La Mercedes ha ufficializzato la line up per il primo giorno dei test della F1 a Barcellona, che ...

Ecco la nuova Mercedes - Hamilton : “Sono entusiasta” : Si chiama W10, e' stata svelata oggi e Lewis Hamilton, campione del mondo in carica, si e' messo subito al volante per provarla sul circuito di Silverstone. La Mercedes si presenta per la stagione 2019 e il pilota britannico non nasconde il proprio entusiasmo. "Eccola - ha subito twittato Hamilton - Che ne pensate della nuova livrea di quest'anno? Io sono davvero eccitato all'idea di guidare questa monoposto oggi, per la prima ...

F1 - ecco la nuova Mercedes W10 : i segreti tecnici della macchina di Hamilton e Bottas : A Silverstone ha debuttato la Mercedes W10 , la monoposto con la quale Lewis Hamilton e Valtteri Bottas proveranno a difendere il titolo nella nuova stagione di F1 al via il 17 marzo a Melbourne. Per ...

F1 - ecco la nuova Mercedes W10 - tutti i segreti tecnici della macchina di Hamilton e Bottas : A Silverstone ha debuttato la Mercedes W10, la monoposto con la quale Lewis Hamilton e Valtteri Bottas proveranno a difendere il titolo nella nuova stagione di F1 al via il 17 marzo a Melbourne. Il ...

F1 - Mercedes svela la W10. Hamilton : ''Sono entusiasta'' : LONDRA - Un retrotreno strettissimo, le pance modificate, più alte rispetto alla scorsa stagione, il muso invece quasi invariato, il tutto assecondando quanto previsto dai nuovi regolamenti. A ...

F1 - nuova Mercedes - Hamilton 'entusiasta' : ANSA, - ROMA, 13 FEB - Si chiama W10, e' stata svelata oggi e Lewis Hamilton, campione del mondo in carica, si e' messo subito al

F1 - Mercedes - ecco la nuova W10. Hamilton : 'Pronto ad attaccare!' : 'Ho fatto delle belle vacanze sulla neve - ha detto il campione del mondo - poi ho fatto surf con Kelly Slater. Ho completamente staccato la spina per ripresentarmi al top, voglio un grande 2019 e ...

F1 - Mercedes : ecco la nuova W10. Hamilton : 'Non vedo l'ora' : 'Nuovo anno, nuovo look, stessi obiettivi! Benvenuta W10'. Così la Mercedes, campione del mondo in carica, ha svelato la nuova monoposto, la W10, che sarà guidata dalla coppia formata da Lewis ...

La Mercedes si presenta alla Formula 1 2019 : i piloti Hamilton e Bottas : La rockstar e il freddo. Non sono due personaggi di una serie tv in onda su Sky Atlantic, ma i protagonisti della stagione 2019 della Mercedes . Lewis Hamilton e Valtteri Bottas difenderanno i colori ...

F1 - Mercedes : svelata la monoposto di Hamilton e Bottas : SILVERSTONE - #WelcomeW10: con questo hashtag la Mercedes ha lanciato la presentazione della monoposto 2019 di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. La nuova W10 scenderà subito in pista a Silverstone per ...

F1 - Mercedes : ecco la monoposto di Hamilton e Bottas : SILVERSTONE - #WelcomeW10: con questo hashtag la Mercedes ha lanciato la presentazione della monoposto 2019 di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. La nuova W10 scenderà subito in pista per uno shakedown ...

Formula 1 - nuova Mercedes 2019 : presentata la macchina di Hamilton e Bottas. E' la W10 : La squadra che ha dominato gli ultimi 5 anni del Mondiale di F1 andrà alla caccia del sesto successo consecutivo, affidandosi al britannico Lewis Hamilton , campione del mondo in carica, e al ...

F1 Mercedes - Wolff : «Hamilton come Schumi» : ... a 18 dal record assoluto detenuto dal sette volte campione del mondo Michael Schumacher. come SCHUMI - 'Lewis, secondo me, insieme a Michael, è il migliore che abbiamo mai visto' , ha detto al ...