F1 | analisi quarta giornata Test Barcellona 2019 | la Ferrari si conferma | la Mercedes si

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Ladeipre-stagionalidi Formula Uno diha emesso alcuni verdetti importanti. In primo luogo che il livello medio si è alzato verso i top team e, in secondo luogo, che molte vetture sono partite con il piede giusto in questa annata. Nella sessione odierna. che chiude la prima settimana delle prove al Montmelò, si sono segnalati diversi piloti che sono andati a caccia del giro veloce, mentre prosegue l’ottimo percorso die Red Bull.Nico Hulkenberg primo, Daniel Ricciardo terzo. Non male come bottino finale di questo giovedì per la Renault. Il tedesco ha piazzato il record di questi primi quattro giorni in 1:17.393, mentre il suo compagno ha chiuso in 1:17.785. Entrambi hanno sfruttato la gomma C5, la più morbida del lotto, ma hanno anche messo in mostra una RS19 in crescita. Se saranno in grado di migliorare anche sui long run, la ...