Europa Missione compiuta per il Napoli

Snam - conclusa con successo emissione primo Climate Action Bond in Europa : Snam ha concluso con successo l'emissione del suo primo Climate Action Bond, i cui proventi verranno utilizzati per finanziare e, in parte, rifinanziare i cosiddetti Eligible Projects come definiti ...

L'Europarlamento chiude con l'austerity : no alla proposta della Commissione di bloccare i fondi a chi non è in regola : La recente autocritica da parte di Jean Claude Juncker sull'uso di una "austerità avventata" nella crisi del debito greco non ha indotto la Commissione europea a passare dalle parole ai fatti. Oggi infatti alL'Europarlamento di Strasburgo è planata un'altra proposta di Palazzo Berlaymont sempre in linea con le politiche rigoriste. In sostanza, prevedeva il blocco dei fondi europei per i paesi non in regola con il Patto di ...

La Commissione Ue taglia le stime di crescita per l'Italia. Siamo ultimi in Europa : Milano. La Commissione Ue conferma le anticipazioni della vigilia e taglia le stime di crescita per il 2019 dell'Eurozona e, soprattutto, dell'Italia. Quest’anno l'intera zona euro dovrebbe crescere, secondo quanto previsto da Bruxelles, dell’1,3 per cento in netto calo rispetto a quanto detto in au

M5s Europa : “Commissione Ue conferma stipendi record. Al presidente 27mila euro al mese”. Di Battista : “Osceni. Tagliarli” : Tagliare gli stipendi dei commissari europei. È quello che chiedono gli europarlamenti del Movimento 5 stelle. Una richiesta alla quale si associa Alessandro Di Battista, con un post su facebook: “Giorno dopo giorno stiamo individuando inaccettabili sprechi da parte delle Istituzioni europee, le stesse che, oltretutto, hanno sempre guardato gli italiani dall’alto verso il basso. É ora di finirla con queste oscenità!“, scrive ...

Giuseppe Conte - "missione migranti". A caccia di voti per Luigi Di Maio : "O fate così o crolla l'Europa" : La "missione europea" di Giuseppe Conte? Trovare voti per il Movimento 5 Stelle. Il premier, sempre più sfacciatamente pendente verso il lato grillino del governo, lunedì ha incontrato il Commissario Ue alla Migrazione Dimitris Avramopoulos insieme al ministro degli Interni Matteo Salvini ed entramb

M5S - missione Europa : di Antonio Atte Entra nel vivo la 'mission' europea del Movimento 5 Stelle in vista del decisivo voto di maggio . Quella dei pentastellati, promettono all'Adnkronos autorevoli fonti di governo M5S, " ...

Brexit - da Commissione Ue un assist alla May ma avanza ipotesi rinvio uscita dall’Europa : In attesa dell'ora fatidica che per il Regno Unito cadra' martedi' alle ore 19 (le 20 in Italia) quando a Westminster il parlamento votera' sul testo dell'accordo negoziato da Theresa May con Bruxelles - e secondo un'analisi della Bbc la May perdera' con uno scarto di ben 228 voti - si intensifica il pressing diplomatico di Londra su Bruxelles. Forse proprio in virtu' di questo pressing, il presidente della Commissione europea Jean-Claude ...

Europa 2019 - la missione è ‘salvare il soldato Ue’. Così le elezioni di maggio rischiano di sprofondarla : Un anno, anzi neppure mezzo, per riprendere per la collottola un’Europa “che va a sbattere” e impedirle di cadere nel baratro della paura in cui rischiano di sprofondarla populismi e sovranismi: invece di rinnegare solidarietà e integrazione, per “salvare il soldato Ue” bisogna ridare smalto e valore al binomio che ha già fruttato oltre settant’anni di pace e di crescita. L’alternativa fa correre i brividi lungo la schiena: è un ritorno agli ...