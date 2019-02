Europa League, Napoli-Zurigo 2-0

: #NapoliZurigo, sequestrati manganelli e mazze da baseball ai tifosi svizzeri - CorSport : #NapoliZurigo, sequestrati manganelli e mazze da baseball ai tifosi svizzeri - tuttosport : #Sacchi: «#Juve al risparmio, in Europa vince il calcio offensivo» ?? - OficialCedric : Allenamento di preparazione per il gioco di UEFA Europa League. Another training session to prepare the UEFA Euro… -

Illiquida la pratica sedicesimi di:forte del 3-1 in Svizzera,vince in scioltezza 2-0 la gara di ritorno al San Paolo con lo. Ancelotti fa un po' di turnover. Insigne, squalificato in campionato, cerca il gol con insistenza, ma fallisce almeno tre occasioni nel primo tempo.Tocca a Verdi sbloccare la situazione al 43', tutto solo ben imbeccato da Ounas. Ripresa con ritmi più blandi.in controllo della gara. Il raddoppio arriva al 75' con Ounas, su lancio preciso di Mertens.(Di giovedì 21 febbraio 2019)