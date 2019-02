Europa League | Inter agli ottavi con “goleada” nel segno di Ranocchia e super-Perisic

Europa League - ecco le 16 squadre agli Ottavi di Finale : domani il sorteggio - ecco le avversarie più pericolose per Napoli e Inter : domani a Nyon, in Svizzera, alle ore 13:00 si svolgerà il sorteggio degli Ottavi di Finale di Europa League, nella cui urna ci saranno le italiane Napoli e Inter. E’ un sorteggio senza alcun tipo di paletto o limite: possibili anche derby tra squadre dello stesso Paese. Quindi Inter e Napoli potrebbero, nell’ipotesi più sfortunata, anche giocare contro. Gli Ottavi di Finale si giocheranno il 7 Marzo (gara d’andata) e il ...

Napoli-Zurigo 2-0 - azzurri sul velluto agli ottavi di Europa League : E' bastata una sgambata o poco più al Napoli per archiviare la pratica Zurigo e accedere agli ottavi di Europa League : a rimpinguare il 3-1 ottenuto nel match di andata ci hanno pensato, nei finali ...

Inter-Rapid Vienna 4-0 - Europa League : i nerazzurri volano agli ottavi. Vecino - Ranocchia e Perisic a segno : L’Inter si è qualificata agli ottavi di finale dell’Europa League, tutto davvero molto facile per i nerazzurri che hanno liquidato il Rapid Vienna con un comodo 4-0 dopo che avevano vinto l’andata dei sedicesimi per 1-0. I nerazzurri non hanno avuto alcun problema a sbrigare la pratica di fronte al pubblico di San Siro e possono proseguire l’avventura nella seconda competizione continentale per importanza: domani, ...

Tutte le squadre agli ottavi di Europa League : Ecco le sedici squadre qualificate agli ottavi di finale di Europa League. Domani alle 13 il sorteggio Il Chelsea ha battuto 3-0 il Malmoe e si qualifica L’Inter asfalta 4-0 il Rapid Vienna Il Benfica pareggia 0-0 in casa col Galatasaray e passa Il Rennes vince 3-1 in casa del Betis ed è agli ottavi Lo Slavia Praga vince 4-1 in casa del Genk La Dinamo Kiev batte l’Olimpiakos 1-0 La sorpresa Krasnodar pareggia 1-1 a Leverkesun e ...

Operazione Europa League - riportiamo il trofeo in Italia : Napoli ed Inter dominanti - ma occhio alle insidie per gli ottavi : Europa League, Napoli ed Inter hanno conquistato il pass per gli ottavi di finale della competizione nella quale puntano senza mezzi termini al titolo La due giorni di Europa League, “allungata” dalla gara tra Lazio e Siviglia di ieri, ha dato i propri esiti. L’Italia può sorridere solo in parte, data l’eliminazione proprio della squadra di mister Simone Inzaghi per mano degli spagnoli. Oggi invece due promozioni ...

Europa League - Napoli-Zurigo 2-0 : azzurri agli ottavi in scioltezza : NAPOLI - Dopo aver vinto la partita di andata per 3-1 una settimana fa, il Napoli concede il bis nel match di ritorno del San Paolo, piegando con facilità per 2-0 lo Zurigo. azzurri che accedono così ...