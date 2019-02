Europa League in diretta streaming o in TV. Dove vederla

Calendario Europa League 2018-19 : gironi - orario e avversarie italiane : Calendario Europa League 2018-19: gironi, orario e avversarie italiane Calendario gironi Europa League 2019, gli orari tv Cominciamo con una brutta notizia: l’ Europa League non potrà contare sulla presenza dell’ Atalanta, beffata ai rigori dal Copenaghen dopo lo 0-0 al 120'. Fatali gli errori di Gomez e Cornelius (ironia della sorte, danese anche lui). Gli orobici hanno creato molto, sfiorando il gol con Pasalic, due volte, e Zapata. Palo ...

Probabili formazioni Napoli-Zurigo - Europa League 2019 : ritorno sedicesimi. Ancelotti rilancia Milik - occasione per le seconde linee : Dovrebbe rivelarsi poco più che una formalità la sfida che attende il Napoli questa sera (alle ore 18.55) nella partita di ritorno dei sedicesimi dell’Europea League 2018-2019. La formazione di Carlo Ancelotti affronterà al San Paolo lo Zurigo dopo aver vinto la partita di andata con il risultato di 3-1 e aver messo quasi al sicuro il passaggio al turno successivo. Il tecnico emiliano ne approfitterà per concedere un po’ di riposo ai ...

Probabili formazioni Inter-Rapid Vienna - Europa League 2019 : ritorno sedicesimi. Tornano Skriniar e Brozovic : Questa sera alle ore 21.00 a San Siro l’Inter affronterà il Rapid Vienna nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. I nerazzurri hanno vinto 1-0 la gara d’andata grazie al rigore trasformato da Lautaro Martinez nel finale del primo tempo. Forte di questo risultato l’Inter potrà gestire la partita e contenere gli austriaci per riuscire ad ottenere il pass per gli ottavi. Scopiamo quindi quali sono le Probabili formazioni del ...

Sky Sport Europa League - 16esimi Ritorno - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : Con il Ritorno dei sedicesimi di finale, torna l'edizione 2018/19 dell’Europa League, visibile interamente solo su Sky fino al 2021. Ogni giovedì sui canali Sport e Calcio di Sky tutte le partite delle tre squadre italiane ancora in corsa, Inter, Napoli e Lazio, oltre alle migliori di giornata, nei due diversi...

Europa League - Siviglia-Lazio 2-0 : decidono Ben Yedder e Sarabia : Niente impresa, la Lazio saluta l'Europa League. Dopo l'1-0 dell'Olimpico il Siviglia s'impone anche nel suo stadio per 2-0. Partita e qualificazione restano però in bilico fino a un quarto d'ora dal ...

Sorteggi ottavi di finale Europa League 2019 : data - orario e diretta streaming : Sorteggi ottavi di finale Europa League 2019: data, orario e diretta streaming L’Europa League sta vivendo il doppio turno dei sedicesimi di finale. Una volta concluso, venerdì 22 febbraio 2019 alle ore 13:00 a Nyon in Svizzera, si terranno i Sorteggi relativi agli ottavi di finale della seconda competizione calcistica europea per club. Ecco come funziona. Sorteggi ottavi di finale Europa League 2019: le regole Da questo turno in ...

Calcio - Europa League 2019 : Siviglia-Lazio 2-0. Ben Yedder e Sarabia eliminano i biancocelesti : Nell’unico match giocato oggi per quanto concerne le gare di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League di Calcio, il Siviglia batte la Lazio per 2-0 dopo aver già vinto per 0-1 all’andata a Roma e passa il turno eliminando i biancocelesti. Nella gara anticipata ad oggi per la concomitanza con Betis-Rennes, che si giocherà domani nel medesimo stadio, a decidere sono state le marcature di Ben Yedder al 21′ e ...

La Lazio perde 2-0 a Siviglia : biancocelesti fuori dall'Europa League : La Lazio di Simone Inzaghi non è riuscita a ribaltare l'1-0 subito all'andata contro gli spagnoli del Siviglia che staccano così il pass per gli ottavi di finale di Europa League. A decidere la sfida del Sanchez Pijuan, come all'andata, ci hanno pensato il tunisino Ben Yedder e Sarabia che hanno regalato il successo agli andalusi che sono così la prima squadra ad approdare al turno successivo. La Lazio, con qualche defezione importante, ci ha ...

