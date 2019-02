Europa League | Chelsea-Malmoe 3-0 | Sarri agli ottavi in scioltezza

Europa League - Inter-Rapid Vienna 4-0 - nerazzurri agli ottavi : Roma, 21 feb., askanews, - L'Inter si è qualificata agli ottavi di Europa League, bissando a San Siro il successo di Vienna contro il Rapid. Davanti al proprio pubblico i nerazzurri hanno vinto 3-0 ...

Sorteggio ottavi di finale Europa League : i pericoli per Inter e Napoli : Inter e Napoli hanno staccato ufficialmente il pass per gli ottavi di finale di Europa League 2018/19 , mentre la Lazio è stata eliminata dal Siviglia. Proprio gli andalusi sono una delle squadre più ...

Europa League - Spalletti : "Siamo migliorati - ma non per l'assenza di Icardi" : Quattro gol al Rapid Vienna e ottavi di finale di Europa League conquistati. All' Inter sta tornando un po' di sereno, il segnale è anche il gol di Ranocchia: "Mi immaginavo che potesse segnare, ma ...

Inter sul velluto : netto 4-0 al Rapid e approdo agli ottavi di Europa League : La cronaca della partita 11 minuti e l'Inter è già in vantaggio: Candreva non riesce a spingere in porta il pallone da un passo, ma dalle retrovie arriva Vecino, che con un diagonale vincente firma l'...

Europa League - il Chelsea di Sarri è agli ottavi - passano anche Rennes e Benfica : Nella ripresa, gli applausi all'ex Hleb precedono il 3-0 di Papastathopoulos che chiude definitivamente la contesa Arsenal-Bate Borisov, cronaca, curiosità e statistiche Chelsea OK - Dopo la vittoria ...

Europa League - ecco le 16 squadre agli Ottavi di Finale : domani il sorteggio - ecco le avversarie più pericolose per Napoli e Inter [TABELLONE] : domani a Nyon, in Svizzera, alle ore 13:00 si svolgerà il sorteggio degli Ottavi di Finale di Europa League, nella cui urna ci saranno le italiane Napoli e Inter. E’ un sorteggio senza alcun tipo di paletto o limite: possibili anche derby tra squadre dello stesso Paese. Quindi Inter e Napoli potrebbero, nell’ipotesi più sfortunata, anche giocare contro. Gli Ottavi di Finale si giocheranno il 7 Marzo (gara d’andata) e il ...

Inter e Napoli - le possibili avversarie in Europa League : avversarie Inter Napoli sorteggio Europa League – Inter e Napoli hanno conquistato agevolmente gli ottavi di finale si Europa League, eliminando rispettivamente gli austriaci del Rapid Vienna e gli svizzeri dello Zurigo, con quattro vittorie su quattro tra andata e ritorno. Le due formazioni italiane si preparano dunque a conoscere le proprie avversarie per il prossimo […] L'articolo Inter e Napoli, le possibili avversarie in Europa ...

Sorteggio Europa League in tv - ottavi di finale : orario e come vederlo in streaming : Venerdì 22 febbraio (ore 13.00) si svolgerà il Sorteggio degli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio, l’Italia si presenterà all’estrazione con Inter e Napoli che hanno brillantemente superato il primo turno a eliminazione diretta. Le due compagini sono tra le favorite per la conquista del trofeo ma l’urna di Nyon nasconde diverse insidie: Arsenal, Chelsea, Siviglia, Valencia, Villareal sono avversarie ...

Pagelle Inter Rapid Vienna 4-0 Europa League - highlights e tabellino del match : Pagelle Inter Rapid Vienna – Tutto facile per gli uomini di Luciano Spalletti che che sbrigano in pochi minuti la pratica Rapid Vienna. Dopo la vittoria in terra austriaca per i nerazzurri è arrivata la vittoria anche nella partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. A decidere il match sono stati i […] L'articolo Pagelle Inter Rapid Vienna 4-0 Europa League, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News ...

Europa League - Inter agli ottavi con “goleada” nel segno di Ranocchia e super-Perisic : L’Inter vince e convince anche senza Mauro Icardi, 4 reti rifilate al Rapid Vienna e qualificazione agli ottavi ottenuta senza affanni L’Inter approda agli ottavi di finale di Europa League. I nerazzurri si impongono nettamente a San Siro per 4-0 sul Rapid Vienna dopo il successo per 1-0 in trasferta. In rete per la squadra di Spalletti sono andati Matias Vecino all’11’ del primo tempo e Andrea Ranocchia al ...

Europa League - l’Inter schianta il Rapid Vienna 4-0 a San Siro e vola agli Ottavi di Finale [FOTO] : 1/39 Spada/LaPresse ...

Napoli-Zurigo 2-0 - azzurri sul velluto agli ottavi di Europa League : E' bastata una sgambata o poco più al Napoli per archiviare la pratica Zurigo e accedere agli ottavi di Europa League : a rimpinguare il 3-1 ottenuto nel match di andata ci hanno pensato, nei finali ...

Sorteggio Europa League - le possibili avversarie dell’Inter agli ottavi. Pericoli Chelsea e Arsenal : L’Inter si è qualificata agli ottavi di finale dell’Europa League 2019 di calcio, i nerazzurri hanno demolito il Rapid Vienna e possono così proseguire la propria avventura nella seconda competizione continentale per importanza. Ora i ragazzi di Luciano Spalletti attendono di conoscere quale sarà l’avversaria che affronteranno nel prossimo turno a eliminazione diretta in programma tra il 7 e il 14 marzo, l’urna di Nyon ...