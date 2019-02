Europa chiude in parità | attesa decisioni Washington-Pechino

Europa League - per il Napoli gli ottavi di finale sono una formalità. L’Inter a San Siro per chiudere la pratica qualificazione - a 1.05 su Sisal Matchpoint : È una formalità la gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League tra Napoli e Zurigo. Gli azzurri hanno già vinto in Svizzera 3-1 e il secondo round al San Paolo è a senso unico: la squadra di Ancelotti ha perso soltanto una delle ultime 14 gare giocate in casa in Europa League e, insieme al Borussia Dortmund, è l’unica formazione ancora imbattuta in casa in questa stagione. Nessun dubbio dunque per i bookmaker di Sisal Matchpoint che ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Francia-Italia 4-6. Il Settebello chiude il girone al primo posto : Missione compiuta: il Settebello doveva vincere in Francia nella quinta giornata dell’Europa Cup di Pallanuoto e la Nazionale italiana non ha tradito, imponendosi a Marsiglia contro la selezione transalpina per 4-6. Gli azzurri conquistano aritmeticamente il primo posto nel girone C ed ora andranno ad incontrare nei quarti di finale una tra Germania e Russia. Nel primo quarto l’Italia passa con Fondelli, ma Rocchietta sigla ...

Pallanuoto - Europa Cup 2019 : Settebello in Francia per chiudere la pratica : Tutto pronto per l’ultimo appuntamento della fase a gironi dell’Europa Cup di Pallanuoto maschile in chiave Nazionale italiana: domani sera, in quel di Marsiglia, il Settebello sarà impegnato alle 20 con i padroni di casa della Francia. Obiettivo centrare la terza vittoria di fila e mettere in cassaforte la prima piazza nel raggruppamento: il successo di domani vorrebbe dire conquistare l’accesso diretto alle Finals di Zagabria ...

Trump avverte l’Europa : riprendetevi 800 jihadisti o li liberiamo. L’Italia chiude le porte : Gli Usa chiedono "a Gran Bretagna, Francia, Germania e agli altri alleati europei di riprendersi oltre 800 combattenti dell'Isis catturati in Siria e che li processino". La richiesta viene dal presidente Donald Trump chem in un tweet, avverte che "l'alternativa non è una cosa buona, in quanto saremo costretti a rimetterli in libertà". E "gli Usa non non vorrebbero vedere che questi miliziani Isis entrino in Europa, dove prevedibilmente ...

Ora Di Maio chiude ai Gilet gialli e lancia un'Europa soft-populista : Un Manifesto in 10 punti, condiviso con i quattro (per ora) alleati europei per costituire un nuovo gruppo nell'Europarlamento. Per dire basta all'austerity e lanciare il "sogno europeo". Così il capo politico M5s, Luigi Di Maio, questa mattina nella sede di Unioncamere a Roma, ha presentato il progetto politico dei 5 Stelle insieme ai leader dei primi quattro paesi alleati che hanno aderito: sono lo Zivi Zid (in italiano 'Barriera umana') ...

Borsa : Europa chiude bene - Parigi +1 - 79% : MILANO, 15 FEB - Chiusura in rialzo per le principali Borse europee. Parigi ha guadagnato l'1,79% a 5.153 punti e Francoforte l'1,89% a 11.299 punti, più cauta invece Londra , +0,55% a 7.236 punti, .

L'Europarlamento chiude con l'austerity : no alla proposta della Commissione di bloccare i fondi a chi non è in regola : La recente autocritica da parte di Jean Claude Juncker sull'uso di una "austerità avventata" nella crisi del debito greco non ha indotto la Commissione europea a passare dalle parole ai fatti. Oggi infatti alL'Europarlamento di Strasburgo è planata un'altra proposta di Palazzo Berlaymont sempre in linea con le politiche rigoriste. In sostanza, prevedeva il blocco dei fondi europei per i paesi non in regola con il Patto di ...

L'Europa difende sprechi e illegalità : "Non chiudete Cara di Castelnuovo" : La chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma, preoccupa il Consiglio d'Europa.In una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la commissaria del Consiglio Ue per i diritti umani, Dunja Mijatovic, ha espresso "rammarico per l'apparente rapidità con cui le persone sono state trasferite dal centro di accoglienza dei richiedenti asilo a Castelnuovo di Porto in vista della sua chiusura" e ha detto di ...

Piazza Affari maglia nera Europa chiude in calo - Ftse Mib -0 - 78% : Milano, 1 feb., askanews, - Chiusura in ribasso anche se sopra ai minimi di seduta per Piazza Affari, maglia nera tre le maggiori Borse del Vecchio Continente. L'indice Ftse Mib ha segnato un ribasso ...

Europa contiene danni con super Wall Street - Piazza Affari chiude a -0 - 78% con risalita spread : LE PROSPETTIVE 01 febbraio 2019 Eurolandia, perché i rischi di recessione sono molto bassi tranne che in Italia Europa cauta dopo i dati deludenti sull'economia dell'Eurozona Le Borse europee sono ...

Borsa : l'Europa chiude contrastata : ANSA, - MILANO, 31 GEN - Chiusura contrastata per le principali Borse europee: positive Parigi , +0,36%, e Londra , +0,39%, . Negativa Francoforte , -0,08%, , assieme a Milano , -0,21%, e Madrid , -0,...

Borsa Europa chiude debole - Londra -0 - 9% : ANSA, - MILANO, 28 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente tutti negativi: Londra ha ceduto lo 0,91% finale, Parigi lo 0,76% e Francoforte lo 0,63%.

Borsa Europa chiude bene - Londra debole : ANSA, - MILANO, 24 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in crescita: Parigi ha chiuso in aumento dello 0,65%, Francoforte dello 0,53%, mentre Londra ha segnato un calo finale ...

BORSA MILANO chiude negativa con Europa - vendute Tim - Ferragamo : Piazza Affari chiude con segno negativo, in linea con gli altri mercati europei, in un mercato appesantito dai dati macro cinesi che confermano il rallentamento dell'economia.