aldiladelcinema

: Esce in dvd il film con la Rettore: ora o mai più? - LiciaGargiulo : Esce in dvd il film con la Rettore: ora o mai più? - angasp8 : RT @Valdelsely81: Oggi esce il dvd de #LAllieva2. Chi lo comprerà????? Io di sicuro in attesa de #LAllieva3. #vogliamolallieva3 - Valdelsely81 : Oggi esce il dvd de #LAllieva2. Chi lo comprerà????? Io di sicuro in attesa de #LAllieva3. #vogliamolallieva3 -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) A trent’anni dalle riprese, iniziate sul finire del 1989, viene distribuito per la prima volta in dvd da CG Entertainment (www.cgentertainment.it), a Marzo 2019, ilStrepitosamnte… flop, scritto e diretto da Pierfrancesco Campanella e che vede tra i principali interpreti Donatella, la cantante di successi quali Kobra e Lamette, attualmente impegnata tra i “maestri” in Ora o mai, trasmissione televisiva di RaiUno condotta da Amadeus.La partecipazione dellaallo show del sabato sera sta suscitando molte reazioni, soprattutto sui social, per via di alcuni giudizi un po’ taglienti, elargiti con irriverente ironia ai cantanti in gara. Ma, si sa, l’artista di Castelfranco Veneto è quanto dianticonvenzionale e fuori dagli schemi sia presente nel mondo della musica leggera e non rinuncia mai a dire quello che pensa realmente, mettendoci sempre la ...