Epic Games sospende la pubblicità di Fortnite da YouTube dopo la scoperta di una serie di

Per Paradox Interactive l'ingresso di nuovi concorrenti come Epic Games Store nel mercato è una buona cosa : Nei prossimi anni la competizione nel mondo dei videogiochi su PC è destinata a diventare ancora più feroce. Un chiaro segnale è rappresentato dall'ingresso sul mercato da nuovi concorrenti come Epic Games Store che con le sue politiche sta causando non pochi problemi a Steam, leader del settore fino a poco tempo fa. Anche il mondo console subirà la stessa sorte, con l'arrivo delle console di nuove generazioni di Sony e Microsoft, oltre ad ...

Epic Games ha avviato un'azione legale contro gli organizzatori del disastroso festival Fortnite Live di Norwich : Epic Games ha avviato un'azione legale contro gli organizzatori del disastroso festival Fortnite Live di Norwich.I prezzi dei biglietti erano troppo alti, le attrazioni erano terribili e le famiglie che pagavano erano lasciate a fare la fila al freddo. Alcuni rimborsi sono stati emessi, ma la pagina Facebook dell'evento è ora scomparsa.Molto poco all'evento era in realtà legato a Fornite e assolutamente nulla era autorizzato ufficialmente - ...

Copie fisiche di Metro Exodus : un adesivo dell'Epic Games Store per coprire il logo di Steam : L'accordo di esclusività che ha portato Metro Exodus a diventare un'esclusiva temporale dello Store online di Epic Games è arrivato molto vicino alla data di lancio del titolo, stando a quanto possiamo vedere dal modo in cui sono state modificate le Copie retail del gioco.Come riporta PCGamesn infatti, sulle Copie fisiche del gioco possiamo individuare un adesivo con il logo dell'Epic Games Store a ricoprire il logo di Steam. La scoperta è stata ...

Anche se The Division 2 sarà esclusivo di Epic Games Store i pre-order della versione PC superano quelli del primo capitolo : Epic Games Store ha messo a segno un grande colpo assicurandosi l'esclusività di The Division 2 di Ubisoft: come saprete la versione PC del gioco 2 uscirà sul negozio di Epic e non arriverà su Steam.Nonostante l'approdo sul nuovissimo Store, i pre-order non ne hanno risentito, anzi, come segnala VG247, le prenotazioni hanno superato quelle del primo capitolo.Ovviamente, il gioco poteva essere prenotato in precedenza Anche su Steam, quindi di ...

Sui balletti rubati di Fortnite arriva la risposta di Epic Games - : Una delle caratteristiche speciali di Fortnite è sicuramente quella dei balletti , che nel tempo hanno coinvolto non solo gli utenti ma anche i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Come dimenticare Griezmann che ai Mondiali ha esultato riproducendo la L Dance del Battle Royale firmato Epic Games. Da qualche mese, però, questi balletti sono ...

Stranamente - sarà possibile effettuare il pre-load di Metro Exodus su Steam ma non su Epic Games Store : Come sicuramente saprete, la versione PC di Metro Exodus sarà pubblicata in esclusiva temporale Epic Games Store (nuovo Store digitale di proprietà di Epic Games), tuttavia se avete effettuato il pre-order entro il 29 gennaio, potrete giocare il titolo anche su Steam.Come riporta PC Gamer, gli sviluppatori hanno comunicato (tramite un post sul profilo Twitter ufficiale del gioco) che gli utenti che hanno acquistato il gioco su Steam avranno ...

L'avvocato di Epic Games commenta le cause legate a Fortnite : "nessuno può possedere un passo di danza" : Come forse saprete negli ultimi mesi Fortnite è stato colpito da alcune cause legali indubbiamente curiose. Sia il rapper 2 Milly che il ragazzino noto come "Backpack Kid" hanno deciso di fare causa ad Epic Games per delle emote "rubate".Si tratta di casi delicati su cui pochi hanno ragionato chiaramente a livello legale. Il legale di Epic Games, Dale Cendali, come riportato da The Hollywood Reporter, mette in questo senso le cose in chiaro: ...

Epic Games svela alcune novità in arrivo con l'update 7.40 di Fortnite : Come segnala VG247.com, Epic ha offerto ai giocatori una sbirciata ai prossimi aggiustamenti previsti per Fortnite con l'aggiornamento 7.40.L'imminente update aggiungerà un pulsante interattivo alle ziplines, oltre a dare l'immunità da caduta.I lanciarazzi avranno il loro tempo di ricarica aumentato da 2,52 a 3,24 secondi e non si troveranno più nei forzieri.Read more…

Fortnite contro Apex Legends? Mark Rein di Epic Games loda il gioco in un tweet che viene poi misteriosamente cancellato : Apex Legends sarà solo un fuoco di paglia, un successo del momento destinato progressivamente a sgonfiarsi? Ovviamente è difficile dirlo dopo appena una settimana di disponibilità ma in attesa di scoprire se Respawn Entertainment ed EA sapranno mantenere alto l'interesse, sembra che Epic Games stia tenendo d'occhio da vicino quello che attualmente è il rivale più agguerrito di Fortnite.Recentemente un utente ha domandato al vicepresidente di ...

Epic Games e lo streaming guidano gli investimenti record del 2018 - articolo : Può essere considerato un quadro delle tendenze dell'ultimo anno. Il filo rosso che unisce tutto quanto accaduto nel 2018, sotto forma degli investimenti raccolti nel corso dell'anno. In prima fila Epic Games, che con la forza di Fortnite ha attirato 1,25 miliardi di dollari di investimenti. Si tratta del più grande turno di finanziamenti dello scorso anno e del più grande della storia dell'industria videoludica se si considerano le aziende non ...

Epic Games contrasta Apex Legends a suon di banner pubblicitari su Fortnite : Stando a quanto riporta FortniteNews, Epic Games avrebbe intrapreso una campagna pubblicitaria atta a scongiurare la concorrenza niente meno che del neonato Apex Legends di Respawn, titolo lanciato solo all'inizio di questa settimana e che in 72 ore aveva giù collezionato 10 milioni di giocatori.Non desta dunque stupore che Apex Legends rappresenti una sorta di preoccupazione per Epic Games, il gioco ha infatti conquistato Twitch immediatamente ...

Il prossimo gioco regalato dall'Epic Games Store è il meraviglioso Thimbleweed Park : Epic Games Store continua a proporre nuovi giochi gratuiti di ottima qualità a tutti i propri utenti e in questo caso ci troviamo di fronte a un'avventura punta e clicca davvero imperdibile.I nomi di Ron Gilbert e Gary Winnick probabilmente evocheranno piacevoli ricordi in tutti i fan delle avventure punta e clicca del passato. Thimbleweed Park è la nuova opera dei due sviluppatori, un'avventura vecchia scuola che tra situazioni grottesche e ...

Il creatore di Metro invita i fan a non tradire gli sviluppatori per la questione Epic Games Store : Recentemente Metro Exodus è stato al centro di una grande polemica, in quanto il publisher ha deciso di pubblicare la versione PC in esclusiva temporale su Epic Games Store. Inutile dire che alcuni utenti hanno già annunciato di voler boicottare il titolo.Come riporta VG247, lo stesso creatore della serie, Dmitry Glukhovsky è intervenuto su Instagram per chiedere ai fan di non tradire la serie, affermando di essere molto dispiaciuto per quello ...

Secondo il CEO di Take-Two - l'ingresso sul mercato di store come quello di Epic Games è una cosa buona : A quanto pare Take-Two ha visto di buon occhio l'arrivo sul mercato dell'Epic Games store (nuovo negozio digitale di Epic Games).come riporta Gamesindustry, il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha affermato durante una recente intervista di essere favorevole alla nascita di nuovi store come quello di Epic Games e che in generale la concorrenza è sempre un bene per l'intero mercato:"Dal nostro punto di vista non vediamo un Secondo retalier (Epic ...