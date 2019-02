Energia da rifiuti cancerogeni | sequestro

Il riciclo perfetto : Energia rinnovabile e CO2 pura dai rifiuti organici : L'applicazione di questa tecnologia potrebbe fornire un notevole contributo nella lotta contro i cambiamenti climatici e per un'economia più sostenibile'. La collaborazione con Tecno Project ...

Il riciclo perfetto : Energia rinnovabile e CO2 pura dai rifiuti organici : Grazie a un progetto italiano da oggi è possibile ottenere dai rifiuti organici in un unico processo metano come fonte di energia rinnovabile e CO2 in forma pura per uso industriale ed alimentare. A dimostrarlo è un team di ricercatori dell’Istituto per la tecnologia delle membrane del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Itm) di Rende (Cs), in collaborazione con l’azienda Tecno Project Industriale S.r.l, che ha descritto il metodo sulla ...

LA SEN. L'ABBATE A FASANO - PER PARLARE DI CICLO DEI RIFIUTI : "RECUPERARLI - PRIMA CHE TRASFORMALI IN Energia - SARA' LA VERA RISORSA" : "La gestione dei RIFIUTI è un tema attuale, ma anche complesso e che deve, oggi più che mai, essere oggetto di adeguamento normativo secondo le nuove opportunità fornite dalla scienza in materia di recupero" premette la Senatrice del M5S Patty L'ABBATE che, domani venerdì 18 gennaio, alle ore 18.30 presso la sala della Biblioteca comunale sotto l'Arco del Balì, a FASANO, ...

Energia : Eni - trasformazione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani in bio olio - : Il progetto waste to fuel è un esempio tangibile del modello integrato di economia circolare di Eni: oltre al riutilizzo di aree dismesse e bonificate, valorizza le materie prime di scarto e le ...