ENEA | 340 assunzioni per potenziare ricerca e innovazione

meteoweb.eu

: Enea a caccia di 350 esperti in economia circolare e tecnologie energetiche - ivan_xp : Enea a caccia di 350 esperti in economia circolare e tecnologie energetiche - ENEAOfficial : Francesca (33 anni), economista, è una dei 340 ricercatori e tecnologi che hanno preso servizio a tempo indetermina… - ENEAOfficial : Carla (32 anni), ingegnere chimico è una dei 340 tra ricercatori e tecnologi che hanno preso servizio a tempo indet… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Sono 340 i giovanitori e tecnologi che hanno preso servizio innegli ultimi sei mesi, la maggior parte laureati in discipline scientifiche e oltre il 40 per cento donne; lesono tutte a tempo indeterminato e vanno ai 14 tra centri e grandi laboratori didell’presenti sul territorio nazionale, oltre ai 16 uffici territoriali di consulenza su efficienza energetica e pianificazione energetico-ambientale. Si tratta della prima parte di un piano dipiù ampio che proseguirà a breve con l’entrata in servizio di altre 40 persone e con nuovi concorsi nel triennio 2019-2021 per oltre 300 posizioni, fino a un totale di circa 700 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato.“Queste nuoveevidenziano la volontà di rafforzare il percorso di rinnovamento avviato per affrontare una stagione caratterizzata da rilevanti sfide ...