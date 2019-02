Elton John | ecco il nuovo trailer ufficiale del film Rocketman!

Rocketman : ecco un nuovo poster e una clip inedita dietro le quinte del film su Elton John! : Rocketman riuscirà a ottenere lo stesso successo del recente biopic musicale Bohemian Rhapsody? Rocketman: rilasciato un nuovo poster e svelato da Paramount Pictures il dietro le quinte del film che racconterà al cinema la storia di Elton John. A interpretare la star di Hollywood è Taron Egerton: l’attore e il regista Dexter Fletcher riusciranno a conquistare i fan come ... Leggi tuttoRocketman: ecco un nuovo poster e una clip inedita ...

L’interprete di Elton John in Rocketman di Dexter Fletcher parla in una nuova clip : “È difficile cantare in quel modo” : Rocketman di Dexter Fletcher racconta la vita di Elton John con un particolare focus sugli anni in cui l'autore di Candle in the wind lavorava per l'album "Honky Chateau" (1972). Il biopic arriverà nelle sale dal 30 maggio e la Paramount Pictures ha pubblicato una nuova clip dopo l'hype alimentato dal trailer caricato in rete nel mese di ottobre. L'attore Taron Egerton, nel ruolo della rockstar britannica, ha confessato di non aver mai ...

Gucci - conti record con lo stilista Alessandro Michele - che veste anche Elton John - : Si parla spesso delle aziende italiane della moda rilevate dai francesi. Non sempre è per spolparle. Basta guardare il caso Gucci, che non si arresta nella corsa dei ricavi. L'azienda, sotto le ...

Freddie Mercury sognava un super gruppo con Elton John e Rod Stewart : Nose, Teeth & Hair: un nome che avrebbe di certo fatto sorridere, con quel marchio di autoironia tra le corde dei protagonisti della band. Sì, perché quel nome (Naso, Denti & Capelli, letteralmente) avrebbe potuto essere quello di una band speciale, anzi di un vero e proprio super gruppo, composto da Freddie Mercury, Elton John e Rod Stewart. Il successo del film Bohemian Rhapsody – in sala nel circuito The Space in ...

'Freddie Mercury - Rod Stewart e Elton John volevano formare un gruppo insieme' : I dentoni di Freddie Mercury, le stempiature di Elton John e il nasone di Rod Stewart : I Nose, Teeth & Hair sarebbero stati davvero un trio fenomenale. E i tre musicisti ci avevano anche pensato, a ...

«Freddie Mercury - Rod Stewart e Elton John volevano formare un gruppo insieme» : I dentoni di Freddie Mercury, le stempiature di Elton John e il nasone di Rod Stewart : I Nose, Teeth & Hair sarebbero stati davvero un trio fenomenale. E i tre musicisti ci avevano anche pensato, a ...

Elton John - Rod Stewart e Freddie Mercury stavano per formare una superband dal nome Nose - Teeth & Hair : In una recente intervista rilasciata al New York Post il regista Rudi Dolezal, che aveva girato il video del singolo These are the days of our lives dei Queen, ha raccontato che Elton John, Rod Stewart e Freddie Mercury stavano per formare una superband. Il racconto del regista coincide con quello di Rod Stewart presente nella sua autobiografia Rod: The Autobiography, in cui l'autore di Lost in you racconta che l'idea di un supergruppo si era ...

Dopo Bohemian Rhapsody in arrivo tre film musicali a tema rock - uno sarà su Elton John : Dopo il grande successo di Bohemian Rhapsody, pellicola sui Queen che è stata un autentico record d'incassi e si è portata a casa un Golden Globe per il miglior film drammatico, il cinema continua a tingersi di rock con altre pellicole in arrivo dedicate a grandissimi artisti internazionali: Motley Crue, Elton John e Lynyrd Skynrd. Si tratta di tre produzioni distinte, ognuna delle quali è in grado di attirare il suo pubblico per diversi ...