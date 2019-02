Elisa sulla cover di Vanity Fair

vanityfair

(Di giovedì 21 febbraio 2019)Toffoli nasce a Trieste il 19 dicembre 1977 e cresce a Monfalcone, Gorizia. È stata scoperta nel 1995 da Caterina Caselli. La lanciò con canzoni in inglese. Primo successo nel 1997, tre dischi di platino per Pipes & Flowers. Nel 2000 vince il premio Tenco, nel 2001 il Festival di Sanremo (con Luce). Nel 2007 è fama piena, con Gli ostacoli del cuore. Seguono Heart (2009), Ivy (2010), L’anima vola (2013), On (2016), Diari aperti (2018). Un libro autobiografico: Un senso di me (Rizzoli, 2008). Dal 2015 è direttore artistico di Amici di Maria De Filippi. Figlia di Silvia, parrucchiera: «A 14 anni cominciai a farlo anch’io. Di giorno tagliavo i capelli, la sera cantavo nei piano bar». Due bambini (Emma Cecile, 2009, e Sebastian, 2013) dal compagno Andrea Rigonat, che è anche il suo chitarrista.LEGGI ANCHE: «In Diari Aperti canto la bellezza di essere fragili»LEGGI ...