Economia | ora rallenta anche la locomotiva lombarda

Ex province al collasso : parte la mobilitazione in Sicilia - sit in davanti all'assessorato all'Economia : Ex province in Sicilia, Cgil, Cisl e Uil: "Situazione drammatica. Si lavori per salvare le province da una morte annunciata" "Il silenzio della politica sulla situazione drammatica delle ex province non ci sta più bene. Il nostro appello è rivolto a tutti, parlamentari regionali e nazionali, di maggioranza o di opposizione, con ruoli ...