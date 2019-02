“È morto” Musica in lutto | la notizia arriva dai social | il tumore lo ha sconfitto

caffeinamagazine

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Bassista e corista del gruppo di culto degli anni sessanta dei Monkees, giovedì 21 febbraio è morto Peter Tork. Ne dàConsequence of Sound. A confermare il decesso, la sorella del musicista, Anne Thorkelson, in un’intervista al Washington Post. Ancoralmente attivo, Tork nel corso degli anni si è affermato come polistrumentista e aveva preso parte alla reunion dei Monkees del 2016, così come ha dato alle stampe un ultimo album solista appena un anno fa (un lavoro dal titolo Relax Your Mind).L’annuncio ufficiale della morte del cantante è stato dato dalla pagina Facebook di Tork. “Con cuore spezzato e più che pesante, diamo la tristissimache il nostro amico, maestro, insegnante e meravigliosa anima, Peter Tork, ha lasciato questo mondo”. Come racconta Variety, Tork muore a circa 52 anni dall’uscita della canzone più rappresentativa dei suoi Monkees, quel I’m a ...