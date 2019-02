E Giulia Bongiorno disse a Matteo Salvini | Prenditi l' immunità

Giulia Bongiorno : «Legittima difesa a marzo. A Roma non vedo cambi di marcia» : Ministro Giulia Bongiorno, sulla legittima difesa teme i tranelli del M5S in Aula? «No, ho rapporti frequenti con il ministro Bonafede e sono più che serena. Per noi della Lega,...

La ministra Giulia Bongiorno ospite di #Corrierelive Diretta : La ministra della Pubblica amministrazione ospite degli studi romani del Corriere intervistata da Tommaso Labate. In studio Alessandra Arachi che selezionerà le domande su Twitter con l’hashtag #Corrierelive

Diciotti - Giulia Bongiorno e l'avviso terrificante a Salvini. "Stai attento - perché..." - panico nella Lega : "Matteo sottovaluta questa vicenda". A parlare al Corriere della Sera è un anonimo deputato della Lega e l'avvertimento a Matteo Salvini è chiaro: anche se il vicepremier si dice "tranquillo", il processo sul caso Diciotti potrebbe azzopparne l'ascesa politica oltre ogni più fosca previsione. Perché

Giulia Bongiorno : "L'autonomia non è la secessione dei ricchi ma un arricchimento per tutti" : "Non solo non è la secessione dei ricchi ma può essere un arricchimento per tutti". Giulia Bongiorno, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, parla delle autonomie. "Non c'è nessun tipo di trasferimento delle risorse per il Sud al Nord, non ci sarà un impoverimento del Sud ma avvicina il gover

Tav - Giulia Bongiorno smonta i grillini : "Cosa non torna in quella relazione" : Il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno è tornata a parlare della Tav commentando la contestatissima analisi costi-benefici a matrice ultra-grillina. La Bongiorno ne ha parlato a Tgcom24, dove non ha nascosto di nutrire parecchi dubbi sul documento ma, al contempo, si è detta mol

Giulia Bongiorno - la proposta per ribaltare la magistratura : un test psicologico ai giudici : Occorre una svolta nei criteri di selezione dei magistrati. La invoca Giulia Bongiorno, celebre avvocato e ora ministro della Pubblica Amministrazione. Ieri, durante il suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega a Milano, ha proposto di cambiare: «Spero ci possa essere una nuova ri

Diciotti - Giulia Bongiorno umilia Luigi Di Maio : "Cosa proprio non riesce a capire" : "Ora si deve decidere solo sull'interesse pubblico". Giulia Bongiorno, ospite di Gaia Tortora a Omnibus, su La7, fa chiarezza sulla vicenda dell'autorizzazione a procedere nei confronti Matteo Salvini sul caso Diciotti: "Bisogna capire che in questa fase non si deve dire se Salvini ha commesso il re

Giulia Bongiorno : su Diciotti Salvini “non rischia proprio nulla” : Ospite di Tagadà su La7, la ministra della Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, attualmente legale del collega agli Interni nel caso Diciotti, ha spiegato la posizione di Matteo Salvini, il quale - dice - "non rischia proprio nulla". "Non rischia proprio nulla, perché io credo che sia innegabile che ci sia un interesse di carattere pubblico. Voglio essere chiara: ha cambiato idea? No, è che la fase che affrontiamo ora non è 'c'è o non c'è ...

Diciotti - Dagospia : la lettera di Matteo Salvini scritta da Giulia Bongiorno - il sospetto della ministra : Non ci sarebbe Carlo Nordio , ma Giulia Bongiorno dietro alla svolta di Matteo Salvini , svolta segnata dalla lettera al Corriere della Sera in cui il vicepremier della Lega afferma che non deve ...

Giulia Bongiorno : "Con quota 100 Tfs immediato per tutti i dipendenti pubblici" : Con il decreto sull'introduzione della cosiddetta quota 100 ci sarà il trattamento di fine servizio "immediato per tutti i dipendenti pubblici ("quotisti" e non). Stop al differimento". Lo dice la ministra della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno in un Tweet. Non si precisa se si tratta dell'intera quota.Bongiorno aggiunge che l'accesso alla pensione con la cosiddetta quota 100 (almeno 62 anni di età e 38 di contributi) per ...