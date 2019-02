Donna muore dopo avere mangiato funghi tossici al ristorante stellato

Festeggiano il compleanno in un ristorante stellato : Donna muore dopo aver mangiato fungo velenoso : E' accaduto a Valencia nel ristorante RiFF, uno dei più in costosi e noti per la cucina sperimentale. Una donna è morta e altre undici persone sono state ricoverate.Continua a leggere

Spagna - mangia funghi nel ristorante stellato Michelin : muore Donna di 46 anni - 11 intossicati : Una donna di 46 anni è morta e altre undici persone sono state ricoverate in ospedale per un'intossicazione alimentare dopo aver consumato un piatto a base di funghi in un ristorante...

Mangia funghi al ristorante stellato : muore una Donna - 11 persone intossicate : Una donna di 46 anni è morta e altre undici persone sono state ricoverate in ospedale per un' intossicazione alimentare dopo aver consumato un piatto a base di funghi in un ristorante stellato ...

Mangia un fungo velenoso nel ristorante stellato Michelin - Donna muore a 46 anni : Una donna di 46 anni è morta e altre undici persone sono state ricoverate in ospedale per un'intossicazione alimentare dopo aver consumato un piatto a base di funghi in un ristorante...

Napoli - Donna muore in ospedale e i parenti devastano il reparto e picchiano medici e infermieri : le immagini : “I camorristi che hanno distrutto un reparto dell’ospedale di Boscotrecase, malmenando il personale, devono essere puniti con la massima severità. Auspichiamo che per loro possano aprirsi al più presto le porte del carcere. È giusto inoltre che risarciscano i danni provocati, sia alle persone che alle suppellettili e ai macchinari del nosocomio”. A dirlo, in una nota, il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, membro della ...

Influenza - Donna muore nel Trevigiano : scatta l’allarme : Una donna è morta a Treviso causa delle complicazioni del virus dell’Influenza. La donna di 50 anni era anche malata di tumore: si tratta del terzo decesso a causa del virus nella provincia. Nelle ultime settimane i medici sono preoccupati per l’Influenza suina, A/H1N1, tanto è vero che la Asl locale ha segnalato già dodici caso di pazienti che si sono aggravati, alcuni proprio all’ospedale di Conegliano dove si è verificato il ...

Donna muore di influenza a Treviso. Ora è allarme per il virus della suina : Una Donna è morta a Treviso a causa delle complicazioni del virus dell'influenza. A nulla è servito il ricovero in terapia intensiva, la cinquantenne, malata anche di tumore,...

Treviso : Donna 50enne muore di influenza - preoccupazione per il virus della suina : L'influenza continua a mietere vittime anche in questa seconda metà di febbraio. Questa volta è toccato ad una donna di 50 anni abitante a Treviso che, già malata di tumore, è stata ricoverata d'urgenza in Ospedale a Conegliano per le complicazioni causategli dal virus influenzale. Ed il suo fisico, già duramente provato dalla lotta contro il cancro, non ha retto ad un'ulteriore sollecitazione. La donna, di cui non sono state rese note le ...

Donna muore all'ospedale di Boscotrecase - i parenti devastano il reparto : Boscotrecase, Napoli,, 19 febbraio 2019 - Danno l' assalto all' ospedale per ottenere spiegazioni su quella che ritengono l a ' morte inspiegabile' della loro familiare. I parenti di una Donna di 55 ...

Donna muore in ospedale - i parenti devastano l'ospedale a Boscotrecase : Una morte «inspiegabile», quella della loro congiunta: e così in tanti si sono presentati nell'ospedale di Boscotrecase, dove è avvenuto il decesso, dando vita a una...

Donna muore - parenti assaltano l'ospedale : aggrediti i medici : Napoli, 18 feb., askanews, - Alcune decine di persone hanno assaltato e picchiato alcuni medici ed infermieri del reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale Sant'Anna e Santissima Maria della Neve di ...

Donna muore - parenti assaltano l'ospedale : aggrediti i medici : Napoli, 18 feb., askanews, - Alcune decine di persone hanno assaltato e picchiato alcuni medici ed infermieri del reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale Sant'Anna e Santissima Maria della Neve di ...

Donna muore in ospedale nel Napoletano - parenti devastano reparto : Decine di persone hanno assaltato il reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale Sant'Anna e Santissima Maria della Neve di Boscotrecase , in provincia di Napoli, picchiando medici, infermieri e ...

Donna muore - parenti assaltano ospedale : 19.00 Decine di persone hanno assaltato il reparto di Medicina d'urgenza dell'ospedale Sant'Anna e Santissima Maria della Neve di Boscotrecase (NA), picchiando medici e infermieri presenti e danneggiando suppellettili e materiali. Tutto per 'vendicare' la morte di una loro congiunta 55 anni, morta dopo 4 giorni di ricovero. Sul fatto indagano i carabinieri Torre Annunziata, intervenuti per riportare identificare gli autori dei danneggiamenti. ...