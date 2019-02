Don Vinicio Albanesi : "Fui vittima di abusi in seminario" : Don Vinicio Albanesi: "Fui vittima di abusi in seminario" La denuncia pubblica del presidente della Comunità Capodarco nel giorno di apertura del summit in Vaticano sulla pedofilia nella Chiesa . "Ho tenuto tutto dentro per 50 anni. Mi sono salvato con questo pensiero: i vigliacchi erano loro non io”, ha ...

Don Vinicio Albanesi shock : “Anche io subii abusi in seminario” : Rivelazione-shock di don Vinicio Albanesi, presidente della Comunità di Capodarco: "Anche io ho subito abusi in seminario". Lo confessa a Tv2000, ospite dello speciale del Diario di Papa Francesco su Tv2000 dedicato all'incontro ecclesiale "La protezione dei minori nella Chiesa", che si svolge in questi giorni nell Aula Nuova del Sinodo in Vaticano. Don Vinicio negli studi dell emittente della Cei ha denunciato pubblicamente gli abusi subìti da ...

