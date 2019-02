Domenica In | Achille Lauro da Mara Venier? L' inquietante sospetto sull' ospitata | secondo

Achille Lauro a Domenica In : “Sono fidanzato da parecchio” : Achille Lauro è fidanzato: il trapper lo ribadisce a Domenica In Achille Lauro è fidanzato. Il cantante si è sbottonato sulla sua vita privata a Domenica In, dove è stato invitato dopo il nono posto ottenuto al Festival di Sanremo 2019. “Sono fidanzato da parecchio”, ha assicurato il romano a Mara Venier, che si è concessa […] L'articolo Achille Lauro a Domenica In: “Sono fidanzato da parecchio” proviene da Gossip e ...

Domenica In - Achille Lauro e l'agguato a Mara Venier : la foto clamorosa - guardatela in facci : A Domenica In, nella puntata speciale sul Festival di Sanremo trasmessa dal palco dell'Ariston, sfila anche il cantante più controverso della kermesse: Achille Lauro, che col suo brano Rolls Royce ha fatto a lungo discutere, sia per le accuse di plagio sia per i sospetti, da lui smentiti, circa il f