Diretta Uomini e Donne | chiarimento tra Ivan e Natalia

Uomini e Donne : Diretta puntata in onda il 20 febbraio - il ritorno di Claire : Durante la puntata di oggi, 20 febbraio 2019, di Uomini e Donne che andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45 vedremo il terzo appuntamento dedicato al Trono Over della settimana. Al centro della puntata ci sarà la coppia composta da Pamela e Stefano tra i quali si intrometteranno di conseguenza anche Roberta e Riccardo....Continua a leggere

Diretta Uomini e Donne : Claire decide di tornare : Terzo e ultimo appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne. Prima di scoprire tutti gli aggiornamenti, a partire dalle 14.45, vediamo un po' come ci siamo lasciati nella puntata di ieri. Sempre e solo litigi tra Riccardo e Ida, i due si buttano addosso tutti problemi avuti durante la loro relazione. A farne le spese è Roberta, che nonostante tutto vuole continuare la conoscenza con il cavaliere. Anche se quest'ultimo prova sempre attrazione ...

Uomini e Donne : Diretta 19 febbraio - la dichiarazione d'amore di Paolo : Uomini e Donne è giunto ad una nuova settimana ricca di colpi di scena ed emozioni che lasciano i telespettatori senza parole. La puntata di oggi, 19 febbraio 2019, vede come protagonisti Ida e Riccardo e Paolo, l'ex di Gemma Galgani, il quale farà una dichiarazione inaspettata in studio. ...Continua a leggere

Diretta Uomini e Donne : continua la lite tra Riccardo - Roberta e Ida : Oggi andrà in onda, su Canale 5, la seconda parte del Trono Over di Uomini e Donne. Prima di conoscere tutti gli aggiornamenti sulle dinamiche che coinvolgono il parterre maschile e femminile, facciamo un punto su ciò che è successo ieri. L’appuntamento è iniziato, come di consuetudine, con Gemma Galgani. La dama e il cavaliere Rocco hanno trascorso una giornata insieme nella città di lei: Torino. Incontro molto speciale, ma con un piccolo neo ...

Uomini e Donne : Diretta puntata del 18 febbraio - l'intimità tra Gemma e Rocco : Siamo giunti ad una nuova settimana dedicata a Uomini e Donne, il dating show più seguito in Italia. La puntata di oggi, 18 febbraio 2019, sarà dedicata al primo appuntamento del Trono Over e andrà in onda a partire dalle 14.45 su Canale 5. Protagonista puntuale dell'appuntamento odierno sarà proprio Gemma Galgani la quale sembra aver ritrovato una certa armonia con Rocco Fredella....Continua a leggere

Diretta Uomini e Donne : Gemma Galgani protagonista della puntata : Oggi inizia una nuova settimana di Uomini e Donne, come al solito con il Trono Over; ma vediamo come ci siamo lasciati settimana scorsa. Iniziamo con la conoscenza tra Gemma e Rocco. I due, in occasione del compleanno della dama, sono usciti a cena insieme. Il rapporto procede a gonfie vele e Rocco ha proposto a Gemma di trascorrere qualche giorno insieme a Torino o a Milano. I progetti saranno andati a buon fine?...Continua a leggere

Uomini e Donne - il serale con Teresa Langella in Diretta tv : Questa sera, a partire dalle 21.30 va in onda la prima puntata dello speciale Uomini e Donne, con la scelta di Teresa Langella. Dal sito di Witty tv, sono apparse le prime anticipazioni su quello che ci aspetterà in prima serata. Tanti i vip presenti nella villa per la festa di fidanzamento della tronista tra cui: Alessandro Borghese, Tina Cipollari, Valeria Marini, Giulia De Lellis e alcune ex-coppie del salotto di Maria De Filippi. La tronista ...

Diretta Uomini e Donne : oggi il prosieguo del trono di Luigi : Secondo appuntamento con il trono Classico di Uomini e Donne. oggi giornata importante per il dating show condotto da Maria De Filippi, infatti stasera, in prima serata su Canale 5, Teresa Langella farà la sua scelta; quale corteggiatore avrà la meglio, Andrea o Antonio? Intanto riassumiamo quello che è successo nella prima parte del daytime di ieri. In studio è approdato per la prima volta un nuovo tronista: il modello Andrea. Per lui non ci ...

Diretta Uomini e Donne : Luigi si scontra con le corteggiatrici : Oggi inizia l'appuntamento settimanale con il Trono Classico di Uomini e Donne, puntata senza Teresa Langella che domani, in prima serata tu Canale 5, si appresterà a fare la sua scelta tra i corteggiatori Andrea e Antonio. Intanto facciamo un ripasso su ciò che è accaduto settimana scorsa agli altri tronisti. Scontro tra Luigi e le sue corteggiatrici; il tronista ha dichiarato di non aver ancora trovato, tra di loro, il suo ideale di donna, per ...

Diretta Uomini e Donne : la storia ingarbugliata del messaggio di Claire : Terzo appuntamento con il Trono Over di Uomini e Donne. Nell’appuntamento di ieri è proseguito il confronto tra Riccardo e Roberta. Il cavaliere ha deciso d’interrompere la conoscenza con la dama, dichiarando che avrebbe voluto fare questa scelta già nella puntata scorsa. La ragazza, delusa, è tornata nel parterre femminile, ma sarà stata, veramente, messa la parola fine? Staremo a vedere. Intanto è stata riaperta la pagina sullo scandalo che ha ...

Uomini e Donne : Diretta puntata del 12 febbraio - Angela discute con Maria : Siamo giunti ad un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, il dating show più seguito d'Italia, condotto da Maria De Filippi. La puntata che andrà in onda oggi, 12 febbraio 2019, a partire dalle ore: 14.45 su Canale 5, sarà dedicata alla seconda parte del Trono Over. La puntata di ieri è stata colma di emozioni, tra il ritorno di fiamma tra Gemma e Rocco. La coppia sta vivendo un momento talmente bello che il cavaliere le ha anche proposto di ...

Diretta Uomini e Donne : Angela e Beniamino protagonisti della puntata odierna : Secondo appuntamento settimanale con il Trono Over di Uomini e Donne. L'appuntamento di ieri è iniziato, come di consueto, con lo spazio dedicato a Gemma Galgani. La dama, attualmente, sta attuando una conoscenza con il cavaliere Rocco. I due sono usciti a cena e Rocco ha proposto a Gemma di trascorrere un paio di giorni insieme a Milano da lui o a Torino da lei. La dama è propensa ad accettare l'invito, ma dentro di se sente ancora molta ...

Diretta Uomini e Donne : Rocco vorrebbe vivere con la Galgani : Oggi, con il Trono Over, riprende una nuova settimana di Uomini e Donne. Vediamo insieme cos'è successo la scorsa settimana. L'appuntamento di sette giorni fa è partito con la coppia Gemma e Marcello. I due, prima della puntata, non si erano né visti e né sentiti, per questo motivo, di comune accordo, hanno deciso di non proseguire la conoscenza. Per un cavaliere che va', ce n'è uno che ritorna, infatti Rocco e tornato sui suoi passi, invita la ...