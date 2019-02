Diego Godin | gol e prestazione solida nella vittoria dell' Atletico contro la Juventus

Inter - settimana decisiva per avere Diego Godin a giugno (RUMORS) : L' Inter si sta già muovendo in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, vogliono rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, per cercare di ridurre il gap dalla Juventus, che quest'anno sembra destinata a vincere il suo ottavo scudetto consecutivo. Il primo rinforzo della squadra nerazzurra potrebbe essere rappresentato dall'arrivo a ...

