Diciotti | 41 migranti presentano ricorso e chiedono risarcimento al governo | sia al

Diciotti - 41 migranti chiedono i danni a Salvini per essere stati costretti a rimanere a bordo diversi giorni : Alcuni migranti che erano a bordo della nave Diciotti hanno presentato un ricorso al tribunale civile di Roma per chiedere al governo italiano un risarcimento per essere stati costretti a rimanere a...

Nave Diciotti - migranti chiedono risarcimento a Salvini e Conte : Alcuni migranti che erano a bordo della Nave Diciotti hanno presentato un ricorso al tribunale civile di Roma per chiedere al governo italiano un risarcimento per essere stati costretti a rimanere a ...

Diciotti - ricorso di 41 migranti"Conte e Salvini devono risarcirci" : Un ricorso d'urgenza per chiedere il risarcimento dei danni per privazione della libertà personale. È quello che uno studio legale ha presentato al tribunale civile di Roma, per difendere le ragioni di 41 immigrati Segui su affaritaliani.it

Nave Diciotti - 41 migranti chiedono risarcimenti a Salvini e Conte : Il ricorso è stato presentato da uno studio legale a nome di 41 migranti, tra cui un minore, che erano a bordo della Nave e che ora chiedono un risarcimento tra i 42mila e i 71mila euro

Diciotti - 41 migranti chiedono risarcimento danni al governo italiano : Diciotti, 41 migranti chiedono risarcimento danni al governo italiano Sono assistiti da uno studio legale e hanno chiesto al premier Conte e al ministro dell'Interno Salvini una somma tra i 42mila e i 71 mila euro Parole chiave:

Alcuni migranti della Diciotti chiedono i danni a Conte e Salvini : Alcuni migranti che erano a bordo della nave Diciotti hanno chiesto il risarcimento per essere stati costretti di rimanere a bordo dell'imbarcazione diversi giorni. Quarantuno dei 177 migranti hanno presentato un ricorso al tribunale civile di Roma.Secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, il ricorso è stato presentato da uno studio legale a nome dei migranti, tra cui un minore, che erano a bordo della nave e che ora chiedono al ...

Nave Diciotti - 41 migranti chiedono il risarcimento danni a Conte e Salvini : Un ricorso d'urgenza al tribunale civile di Roma per chiedere un risarcimento danni per essere stati privati della libertà personale a bordo della Nave Diciotti nel porto di Catania. Lo hanno ...

I migranti della Diciotti chiedono i danni a Salvini : Roma, 21 feb., askanews, - Un ricorso d'urgenza per chiedere il risarcimento dei danni per privazione della libertà personale. È quello che uno studio legale ha presentato al tribunale civile di Roma, ...

Diciotti : migranti costretti a restare a bordo chiedono un risarcimento all’Italia : Alcuni migranti che erano a bordo della nave «Diciotti» hanno presentato un ricorso al tribunale civile di Roma per chiedere al governo italiano un risarcimento per essere stati costretti a rimanere a bordo diversi giorni. ...

Nave Diciotti - 41 migranti chiedono il risarcimento danni a Conte e Salvini : Ricorso d'urgenza al tribunale civile di Roma. Uno studio legale romano sollecita cifre tra 42mila e i 71mila euro per la privazione della libertà personale

Diciotti - Bongiorno : Salvini non ha eluso la legge - ha fatto anche l’interesse dei migranti : La ministra della Pubblica amministrazione ospite degli studi romani del Corriere intervistata da Tommaso Labate. In studio Alessandra Arachi che selezionerà le domande su Twitter con l’hashtag #corrierelive

Diciotti - Bongiorno : «Salvini non ha eluso la legge - ha fatto pure l’interesse dei migranti» : La ministra della Pubblica amministrazione ospite degli studi romani del Corriere intervistata da Tommaso Labate. In studio Alessandra Arachi che selezionerà le domande su Twitter con l’hashtag #corrierelive

L'errore nel quesito per il voto su Salvini - i migranti della Diciotti diventano 137 : Erano 177 i migranti a bordo della nave Diciotti trattenuta nel porto di Catania nell'agosto scorso. Sul quesito postato sul blog dei Cinquestelle, in merito al quale gli iscritti potranno votare sull'autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, si parla invece di "137 migranti" che si trovavano sulla motovedetta della Guardia costiera italiana.Il numero di 177 è contenuto nei documenti ...

Diciotti - la difesa di Salvini : «Sequestro dei migranti? Scesero due ore dopo l’ok» : Il ministro dell’Interno difende una «decisione collegiale» presa per la «sicurezza nazionale» e attacca il tribunale dei ministri di Catania. La relazione rivista con Giulia Bongiorno