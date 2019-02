Daniel Radcliffe | Per gestire la fama di Harry Potter sono stato alcolista per

huffingtonpost

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Il successo non è mai semplice da, soprattutto se arriva quando si è giovanissimi. Questo è accaduto a, attore reso celebre dall'interpretazione del maghettoquando aveva poco più di 10 anni. Da bambino come tanti altri a idolo di milioni di ragazzini in tutto il mondo: un'esperienza che, ormai alla soglia dei 30 anni, racconta rivelando particolari inediti in un'intervista per Off Camera con Sam Jones.A scuola mi sentivo una m***a, quindi èbello stare sul set di un film dove la mia iperattività e tutto ciò che irritava gli insegnanti tornavano utili e venivano incoraggiate.Un'esperienza tanto entusiasmante, quanto difficile da affrontare, alla luce del successo planetario. Unatanto grande da portarea cercare rifugio nel'alcol.Il modo più facile per ...