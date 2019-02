Dakota Johnson | «Il ciclo mestruale? La mia rovina mensile»

Dakota Johnson : l’attrice spiega perchè non ha nessun profilo social : La protagonista di Cinquanta sfumature e il rapporto con il successo Dakota Johnson e il complicato rapporto con il successo. L’attrice di Hollywood si racconta in un’intervista apparsa sul nuovo numero di Vanity Fair e spiega come la fama e la popolarità l’abbiamo resa più sicura di sè ma anche più schiva e attenta alla […] L'articolo Dakota Johnson: l’attrice spiega perchè non ha nessun profilo social proviene da ...

Dakota Johnson : «Dentro di me ho molte donne diverse» : Dakota Johnson sulla cover di Vanity FairDakota Johnson sulla cover di Vanity FairDakota Johnson sulla cover di Vanity FairDakota Johnson sulla cover di Vanity FairDakota Johnson sulla cover di Vanity FairDakota Johnson sulla cover di Vanity FairDakota Johnson sulla cover di Vanity FairDakota Johnson sulla cover di Vanity Fair Ecco un estratto dell’intervista di copertina che Vanity Fair dedica a Dakota Johnson sul numero in edicola dal 27 ...

Dakota Johnson racconta il suo «Suspiria» : In attesa di vedere il nuovo film firmato da Luca Guadagnino (candidato all’Oscar con Chiamami col tuo nome), ecco in esclusiva la featurette con Dakota Johnson, una delle protagoniste di Suspiria, in sala dal 1 gennaio. Versione inquietante e visionaria del classico horror del 1977, Suspiria racconta dell’ambiziosa danzatrice americana Susie Bannion nella Berlino negli anni ’70, arrivata con la speranza di entrare nella rinomata ...

Dakota Johnson innamorata : la decisione sul fidanzato Chris Martin : Dakota Johnson e Chris Martin stanno insieme: ultime news sulla coppia Ormai non è più una novità: Dakota Johnson e Chris Martin stanno insieme. L’attrice di 50 sfumature di grigio e il leader dei Coldplay si sono incontrati grazie a degli amici in comune e non si sono più lasciati. Ad un anno di distanza […] L'articolo Dakota Johnson innamorata: la decisione sul fidanzato Chris Martin proviene da Gossip e Tv.