Da Black Panther a Spike Lee | e se il 2019 fosse l’anno dell’Oscar nero?

E se Black Panther vincesse l'Oscar? : A differenza dei Watussi, celebrati da Edoardo Vianello come inventori del ballo hully gully, i Wakandesi hanno inventato di più e di meglio, ma a insaputa del mondo esterno. Il piccolo regno, che ...

Michael B. Jordan : buon compleanno alla star di Black Panther e Creed : Tra i nomi stellati di Hollywood oggi non può che risaltare quello di Michael B. Jordan. Nato proprio il 9 febbraio 1987 a Santa Ana, in California, Michael B. Jordan sta conquistando le pagine dei maggiori siti e testate dedicate al mondo del cinema, diventando uno degli attori più quotati del momento. In fondo il suo era un destino già scritto nel suo secondo nome: Bakari, termine che in swahili significa “nobile promessa”, proprio quello che ...

Black Panther : la grande festa per tirare la volata agli Oscar : 'Black Panther' non ha solo incassato nel mondo 1 miliardo e 347 milioni di dollari: ha anche conquistato sette nomination agli Oscar 2019, compresa quella storica nella categoria riservata al miglior film dell'anno, la prima volta in ...

Ai SAG Awards trionfano 'Black Panther' - Glenn Close e Rami Malek : Il film campione d'incassi in Nord America ha vinto come Miglior cast, superando 'A star is born' di Bradley Cooper, 'BlackkKlansman' di Spike Lee e il celebratissimo 'Bohemian Rhapsody'

Il cast di 'Black Panther' vince ai SAG Awards 2019 - il discorso di Chadwick Boseman è importantissimo : Perché non sapevamo che ci saremmo stati durante la stagione dei premi o che avremmo incassato un miliardo di dollari, ma sapevamo di avere qualcosa di speciale che volevamo dare al mondo - che ...

Sag Awards - Black Panther brilla e si fa largo nella corsa agli Oscar : Rami Malek e Glenn Close hanno fatto un passo importantissimo verso la conquista del premio Oscar, portandosi a casa lo Screen Actor Guild Awards come miglior attore e miglior attrice protagonista. Il ...

'Black Panther' miglior cast ai Sag Awards. Sorpresa Emily Blunt : Continua la cavalcata vincente di B lack Panther , sul palco dello Shrine Auditorium di Los Angeles sono saliti gli attori afroamericani Angela Bassett, Lupita Nyong'o, Chadwick Boseman, Danai Gurira, ...

Da Lady Gaga al cast di Black Panther - tutti i look dei Sag Awards : Il film della Marvel conquista il riconoscimento più importante dei premi alle performance. Premiati i favoriti Rami Malek, Mahershala Ali e Glenn Close. Colpo di scena per 'Mary Poppins' ma per l'...

Sag Awards 2019 - trionfano Rami Malek e Glenn Close. E “Black Panther” fa la storia : Sono Rami Malek e Glenn Close i trionfatori dei Sag Awards 2019, vincitori del premio come migliori attori. Ma è Black Panther a fare la storia, con il riconscimento per il miglior cast, praticamente il corrispettivo del premio per il miglior film agli Oscar, primo film di supereroi nella storia ad aggiudicarsi una statuetta di questo peso, un film all black che è stato non solo il vero blockbuster della stagione americana, ma uno straordinario ...

Da «Black Panther» miglior film all’assenza di donne : tutte le controversie degli Oscar 2019 : tutte le "brutte sorprese" degli Oscar 2019tutte le "brutte sorprese" degli Oscar 2019tutte le "brutte sorprese" degli Oscar 2019tutte le "brutte sorprese" degli Oscar 2019tutte le "brutte sorprese" degli Oscar 2019tutte le "brutte sorprese" degli Oscar 2019tutte le "brutte sorprese" degli Oscar 2019tutte le "brutte sorprese" degli Oscar 2019Le nomination agli Oscar, che per alcuni hanno avuto il merito di riequilibrare una cerimonia ...