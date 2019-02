Curling | Mondiali juniores 2019 | settima sconfitta per l’Italia | azzurrini battuti dalla

Curling - Mondiali Junior 2019 : Italia sconfitta da Scozia e Norvegia - azzurrini ultimi in classifica : Arriva una doppia sconfitta per l’Italia ai Mondiali Junior di Curling a Liverpool (Canada). Luca Rizzolli (skip), Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi sono stati battuti nettamente dalla Scozia per 12-1 nella sesta sessione del round robin e poi in quella successiva hanno perso 10-6 contro la Norvegia. La prima partita è stata senza storia, con gli azzurrini che hanno concesso il gioco al termine del sesto end. La gara ...

Curling - Mondiali Junior 2019 : Italia sconfitta dal Canada - la Scozia resta imbattuta : L’Italia viene sconfitta nettamente dal Canada nella quinta sessione del round robin dei Mondiali Junior di Curling a Liverpool (Canada). Luca Rizzolli (skip), Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi non hanno potuto nulla contro i padroni di casa e campioni in carica, che hanno mostrato la propria superiorità, imponendosi con il punteggio di 10-3. I nostri portacolori sono rimasti in gioco fino all’intervallo, quando il ...

Curling - Mondiali juniores 2019 : l’Italia batte la Svezia e si arrende agli USA - azzurrini ottavi in classifica : Una vittoria e una sconfitta per l’Italia ai Mondiali juniores di Curling che si stanno disputando a Liverpool (Canada). Gli azzurrini hanno prima battuto la Svezia per 10-9 e poi si sono dovuti arrendere agli USA per 7-3: ora il nostro quartetto occupa l’ottava posizione nella classifica generale guidata dalla Scozia, unica formazione a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate. Il primo successo di questa rassegna iridata è ...

Curling - Mondiali juniores 2019 : Italia sconfitta dalla Svizzera - secondo ko per gli azzurrini : Seconda sconfitta consecutiva per l’Italia ai Mondiali juniores di Curling che si stanno disputando a Liverpool (Canada). Gli azzurri, che erano stati battuti dalla Nuova Zelanda all’esordio, si sono dovuti arrendere contro la Svizzera per 7-6 al termine di un incontro particolarmente combattuto. Luca Rizzolli, Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi si erano trovati sotto per 5-2 a metà partita (micidiali i tre ...

Curling - Mondiali Junior 2019 : azzurri sconfitti all’esordio dalla Nuova Zelanda : Si apre con una sconfitta il cammino dell’Italia maschile ai Mondiali Junior 2019 di Curling, scattati nella notte italiana a Liverpool (Canada). Nella prima sessione del round robin, Luca Rizzolli (skip), Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi sono stati superati con il punteggio di 5-4 dalla Nuova Zelanda, che ci aveva già battuti (8-4) a gennaio nella finale del Torneo B di qualificazione. Una partita molto equilibrata, ...

Curling - Mondiali Junior 2019 : azzurri sconfitti all’esordio dalla Nuova Zelanda : Si apre con una sconfitta il cammino dell’Italia maschile ai Mondiali Junior 2019 di Curling, scattati nella notte italiana a Liverpool (Canada). Nella prima sessione del round robin, Luca Rizzolli (skip), Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi sono stati superati con il punteggio di 5-4 dalla Nuova Zelanda, che ci aveva già battuti (8-4) a gennaio nella finale del torneo B di qualificazione. Una partita molto equilibrata, ...