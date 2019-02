Cottarelli | Nel 2020 si rischia spread a 300

SPILLO/ I conti che non tornano nelle ricette "salva-Italia" di Cottarelli : Carlo Cottarelli ha rilasciato un'intervista a Libero in cui ha parlato della manovra e di come si potrebbe ridurre il debito pubblico italiano

Interspac - Cottarelli : «Se investiremo nell’Inter? Non posso confermarlo» : Carlo Cottarelli, alla guida della società, ha parlato dei piani di Interspac e del recente ingresso in società di Giuseppe Marotta. L'articolo Interspac, Cottarelli: «Se investiremo nell’Inter? Non posso confermarlo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.