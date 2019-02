Corrotti | episodi Tor Bella Monaca conseguenza impunità

romadailynews

: laura_corrotti : A #TorBellaMonaca gli effetti dell'impunità degli anarchici di #Torino. A rimetterci le Forze dell'Ordine che hanno…

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Roma – “Gli eventi scatenati oggi a Roma nel quartiere di Tordove una volante della Polizia durante un inseguimento di una Renault Twingo tra le vie del quartiere con tre persone a bordo che non si sono fermate ad un posto di blocco, sono gli effetti degli eventi accaduti solo qualche giorno fa a Torino dove l’impunita’ dimostrata nei confronti degli anarchici ha dato il via libera ad una dimostrazione di totale sbando.“A rimetterci sono, come in questo caso, le forze dell’ordine che hanno visto in questi anni penalizzarsi il reato di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, lasciando spazio a questi gravidurante un’azione di contrasto alla criminalita’”.“La mia totale solidarieta’ e profonda gratitudine va alle donne e agli uomini in divisa che ogni giorno mettono a rischio la propria ...