Conte : nessuna manovra - non ci facciamo dettare l'agenda : 'Non riteniamo necessaria alcuna manovra correttiva, dobbiamo solo continuare nel razionale ed efficace utilizzo delle risorse già stanziate'. Lo dice il premier Giuseppe Conte in Senato. 'Peraltro ...

Conte : «Nessuna manovra correttiva sui conti pubblici - ci sono 2 miliardi a garanzia» : Il premier in aula: «sono nel pieno delle mie proprie prerogative: tutti a abbiamo l’unico interesse di difendere gli italiani»

Conte e Tria : 'Nessuna preoccupazione'. Di Maio : 'In passato truccati i numeri'. Padoan : 'E' il prezzo dello spread alto' : 'Le nostre misure rilanceranno la crescita nel secondo semestre' è la reazione del presidente del Consiglio. Per il ministro dell'Economia i dati non intaccano la fiducia sul debito italiano, dati allarmanti per ConfindusTria che invoca l'apertura dei cantieri, i sindacati temono ripercussioni sull'occupazione

L’economia non cresce - la recessione affonda le banche - l’economia affonda. Conte : “Nessuna preoccupazione” : L'economia italiana entra ufficialmente in recessione tecnica. La certificazione arriva dall'Istat, secondo cui nel quarto trimestre del 2018 il Pil corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato e' diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente ed e' aumentato dello 0,1% in termini tendenziali. Si tratta del secondo calo congiunturale consecutivo dopo il -0,1% segnato nel terzo trimestre dell'anno scorso, primo segno negativo ...

Pil - Conte : nessuna preoccupazione - rilancio entro il 2019 : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non è preoccupato dalla recessione tecnica certificata oggi dall'Istat con il Pil a -02,% nel quarto trimestre del 2018. "nessuna preoccupazione. A noi interessa concentrarci sul rilancio della nostra economia, che avverrà sicuramente nel 2019 perché saranno attuate le misure approvate con la manovra. Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019", ha affermato Conte. Riguardo alla ...

Conte : "Ancora nessuna offerta dall'Italia" : 'Dall'Inter non ho ricevuto nessuna offerta' . Lo dice l'ex allenatore di Juventus e Chelsea Antonio Conte. 'Il campo mi manca ma avevo deciso di prendermi quest'anno di riposo e sono molto sereno. ...

Processo Salvini - Conte : 'Nessuna preoccupazione per tenuta governo' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Conte : nessuna ripercussione sul governo dal caso Diciotti : Milano, 30 gen., askanews, - Non ci sarà 'alcuna ripercussione sul governo' dal caso Diciotti. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, incontrando la stampa a Milano. 'C'è un accordo ...