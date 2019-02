Conte | Manovra espansiva | nessun intervento correttivo Non ci faremo dettare

Conte : nessuna manovra - non ci facciamo dettare l'agenda : 'Non riteniamo necessaria alcuna manovra correttiva, dobbiamo solo continuare nel razionale ed efficace utilizzo delle risorse già stanziate'. Lo dice il premier Giuseppe Conte in Senato. 'Peraltro ...

Giuseppe Conte : “Non serve una manovra correttiva - ci sarà stagione di crescita ed equità sociale” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde al question time del Senato e assicura che non sarà necessaria una manovra correttiva, anche grazie ai due miliardi di euro accantonati con la legge di Bilancio e da utilizzare in caso di emergenza: "Il governo è fiducioso sulle stime di crescita, il secondo semestre sarà accompagnato da condizioni più favorevoli alla crescita".Continua a leggere

Conte : non necessaria manovra correttiva : 15.56 "I nostri fondamentali economici restano solidi. Stiamo accelerando l'attuazione delle misure approvate.Ci aspettiamo una crescita progressiva nella seconda metà dell'anno".Così il premier Conte al question time al Senato. "Non riteniamo necessaria alcuna manovra correttiva",ha aggiunto."Non intendiamo farci dettare l'agenda da ipotesi o previsioni di sorta.A ipotesi rispondiamo con azioni concrete",ha continuato,ricordando che "a ...

Giuseppe Conte in Senato : "Escludo una manovra correttiva" : "Non riteniamo necessaria alcuna manovra correttiva". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, esclude di dover intervenire in corso d'anno per riportare i conti pubblici sul sentiero condiviso con l'Europa.Conte ha rivendicato la linea di politica economica del Governo che "stiamo portando avanti con determinazione" e nell'Aula del Senato, nel corso del question time, sottolinea che "non intendiamo farci dettare l'agenda" da voci e ipotesi ...

Non riteniamo necessaria alcuna manovra correttiva - dice Conte : "Abbiamo presente il quadro macro-economico in Italia e nel resto d'Europa", c'è "un rallentamento temporaneo" dell'economia ma "i nostri fondamentali economici restano solidi". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo al question time al Senato. "Non ci facciamo dettare l'agenda da ipotesi. Alle ipotesi rispondiamo con risposte concrete. Non ci facciamo distrarre. Abbiamo impostato miliardi di euro che vanno solo spesi, ...

Manovra - il suo impatto sarà molto Contenuto. Con altri interventi si sarebbe potuto fare di più : di Riccardo Realfonzo e Angelantonio Viscione La necessità di una Manovra espansiva Nella seconda metà del 2018, le medesime tensioni internazionali che hanno determinato un rallentamento della crescita in Germania e Francia hanno spinto l’Italia nella recessione, complici i gravi deficit di competitività dell’apparato produttivo e infrastrutturale del Paese, il cronico sottofinanziamento degli investimenti pubblici e privati nonché la ...

"Da Conte Manovra redistributiva Ora l'Italia paga le conseguenze" : "Un Pil in crescita solo dello 0,2%? Significa un'economia sostanzialmente ferma, meno soldi che circolano e meno possibilità di lavoro, soprattutto per i giovani. Del resto, il governo Conte ha fatto una scelta molto precisa: privilegiare interventi di tipo redistributivo a discapito degli investimenti. Questo spiega perché la Commissione ha rivisto al ribasso le stime di crescita del Pil in maniera ...