Consigli Fantacalcio 25^ giornata Serie A 2018/2019: Molti gol in vista, specialmente a Milano

(Di giovedì 21 febbraio 2019) I nostriper la 25^diA: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.In questo venticinquesimo turno pochi zero a zero ebonus. Roma e Milan, alle prese con Empoli e Frosinone, dovrebbero vincere agevolmente e allungare sulle altre concorrenti per la zona Champions, regolatevi di conseguenza. Il Napoli, pressoché certo del secondo posto ma troppo lontano dalla Juventus per nutrire velleità di successo, con l’avanzare della primavera potrebbe dare priorità all’ Europa League, tenetene conto e studiate le rotazioni di Ancelotti.Milan-Empoli: Belli più che maiChi schierare: Da anni non vedevamo un Milan così convincente, in stima, forte e autorevole, compatto negli intenti, lode a Gattuso. Squadre come l’Empoli, che un tempo preparando la trasferta di San Siro potevano ragionevolmente sperare in un passo falso dei ...