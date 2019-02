Come ci siamo ridotti | che meteo è questo?

Napoli-Juve - Alvino sullo scontro diretto : 'Senza tifo siamo Come gli altri' : Dopo la cocente sconfitta subita dalla Juventus nella gara di Champions League contro l'Atletico di Madrid di Diego Simeone al centro dell'attenzione di Squadra e tifosi ritorna il campionato di Serie A. Ed in particolare lo scontro diretto con il Napoli di Carlo Ancelotti che potrebbe assegnare con largo anticipo l'ottavo scudetto consecutivo alla Vecchia Signora, infondendogli rinnovate energie per affrontare la partita di ritorno con ...

Chiellini : “Possiamo ribaltarla a Torino. Ecco Come ci hanno punito” : Giorgio Chiellini, intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul match di questa sera contro l’Atletico Madrid. Chiellini: “Gli episodi cambiano le gare” “Sì, poi gli episodi cambiano le gare. Sui piazzati ci hanno punito, dovremo stare attenti. Resettiamo, perchè a Torino possiamo farcela. Ritorno? Stiamo […] More

Ex-Otago Siamo Come Genova film al cinema : trama e curiosità del docu-film sulla band : Ex-Otago Siamo come Genova è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale solo dal 18 al 20 febbraio 2019. La pellicola diretta da Paolo Santamaria è un film-evento che racconta la band ligure Ex-Otago dal successo dell’album Marassi alla creazione dell’ultimo lavoro intitolato Corochinato. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Ex-Otago ...

Pd - Delrio : “Tav? Analisi costi-benefici inaffidabile. La dico Come capitan Salvini : è una pagliacciata. Siamo alle comiche” : “Tav? La questione con il nostro governo era totalmente risolta. Abbiamo chiuso noi il trattato internazionale. Abbiamo un presidente del Consiglio ha detto che non è stato scavato neppure un centimetro, e invece sono stati scavati 25 km. Siamo veramente alle comiche. Sia Di Maio sia Conte hanno sempre detto che il tunnel non c’era e non è vero”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dal deputato del Pd, ...

SANREMO 2019/ Rinunciare alla realtà per sentirci bene - davvero siamo Come Arisa? : Arisa partecipa al SANREMO 2019 con "Mi sento bene". Un vero segno dei nostri tempi, dove la vita è un assurdo controsenso ed è meglio "non pensarci"

Gli Ex Otago al cinema omaggiano le vittime del ponte Morandi con “Siamo Come Genova” : Dopo l’anteprima nazionale del 2 febbraio al Seeyousound di Torino e a pochi giorni dalla 69° edizione del Festival di Sanremo a cui parteciperanno con il brano Solo una canzone, gli Ex-Otago arrivano al cinema dal 18 al 20 febbraio con il documentario EX-Otago – SIAMO come GENOVA diretto da Paolo Santamaria, un viaggio che ci porta alla scoperta della band, tra le prOtagoniste del prossimo Festival di Sanremo, raccontandone la storia, le ...

40 anni di panino : Come siamo cambiati : anni '80anni '90anni '80anni '90anni 2000anni '90200020142015201720182018201940 anni di panino (Giusto)40 anni di panino (Giusto)40 anni di panino (Giusto)Ne ha fatta di strada, il panino. Lo hanno inventato gli antichi romani, si chiamava panis ac paerna, ripieno con un prosciutto cotto nell’acqua di fichi secchi. Ma saltiamo qualche millennio più avanti, perché anche se ogni regione d’Italia lo ha fatto suo con le proprie varianti, ...

Ex-Otago nei cinema con 'Siamo Come Genova' : Gli Ex-Otago esordiscono nel 2002 con l'album 'The chestnuts time' , nel 2007 pubblicano 'Tanti saluti', seguito da 'mezze stagioni' nel 2011 e 'In capo al mondo' nel 2014. La formazione odierna è ...

Gerry Scotti : «Il pubblico segue il discorso di Mattarella su Rai1 - Come se noi dessimo uno che ci somiglia. Possiamo fidarci di Canale5» : Gerry Scotti Gerry Scotti “bacchetta” il pubblico. Ieri durante l’ultima puntata di Chi vuol essere milionario?, il conduttore di Canale 5 approfitta di una domanda rivolta ad una concorrente per parlare di una questione che attanagliava la sua mente da un po’ di tempo. Il quesito chiedeva cosa avesse mostrato il Presidente Sergio Mattarella lo scorso 31 dicembre durante il discorso di fine anno. Avendo la concorrente chiesto ...

Per Toninelli Sea Watch è Come uno yacht da milionari. L’ong : “Siamo nave di salvataggio” : L'ong Sea Watch risponde al ministro Danilo Toninelli: "Lo ammettiamo: Sea Watch 3 è ancora registrata come yacht in quanto non è ancora una nave commerciale. Lo sanno tutti e la nostra compagnia di bandiera ha chiarito, sei mesi fa, che questo non influisce sulla qualifica della barca come nave di salvataggio. Dì qualcosa di nuovo!"Continua a leggere

Ex Otago - Siamo Come Genova - il trailer del film in esclusiva GQ Italia : Non solo Sanremo 2019 per gli Ex-Otago, pronti a calcare il palco dell'Ariston con il brano Solo una canzone. Prima e dopo, infatti, per promuovere il nuovo album (Corochinato, in uscita l'8 febbraio), saranno prOtagonisti anche sul grande schermo, con Ex-Otago - Siamo come Genova, il loro film. La pellicola avrà una preview assoluta a Torino all'interno del 2019 Seeyousound International Music film Festival e poi sarà in anteprima per 9 giorni ...

"In un'Italia Come la nostra - che divide ancora i neri e i bianchi - noi a Sanremo non possiamo vincere" : Nino D'Angelo arriva al suo sesto Festival di Sanremo in carriera, ma non nutre speranze di vittoria. L'attore e cantautore napoletano si presenta alla kermesse insieme al rapper Livio Cori, suo concittadino, con il brano Un'altra luce. La canzone, racconta D'Angelo in un'intervista a La Stampa , non parla solo di speranza e di Napoli, ma racconta due generazioni a confronto:La mia, che ha abbandonato quella di Livio, che gli ha tolto qualunque ...

Sea Watch - Fratoianni (SI) dalla nave : “Siamo circondati - Come fossimo in guerra. Fate scendere queste 47 persone” : La delegazione composta dai deputati Stefania Prestigiacomo, Riccardo Magi, Nicola Fratoianni e dal sindaco di Siracusa Francesco Italia è a bordo della nave Sea Watch 3, in rada davanti alla città siciliana. Il deputato di Sinistra Italiana ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una diretta dalla nave dell’Ong: “Qui nonostante i divieti. Chiediamo con forza che i 47 ostaggi possano sbarcare. Persone che hanno vissuto traumi ...

Maurizio Martina : “Di Maio e Di Battista in auto Come Verdone e Sora Lella - noi siamo alternativi” : Il segretario uscente del Pd Maurizio Martina, intervenuto a Circo Massimo su Radio Capital, a proposito dell'arresto di Cesare Battisti ricorda che "qualche anno fa una mozione votata da tutto il Parlamento impegnò il governo a lavorare per questo arresto. È bene che ci sia stata una collaborazione anche internazionale, ma evitiamo di buttare tutto in propaganda in questo modo".Continua a leggere