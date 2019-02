Combinata nordica | Mondiali 2019 | i quattro azzurri per la Gundersen dal trampolino

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2019 : la graduatoria aggiornata. Jarl Magnus Riiber matematicamente primo : Jal Magnus Riiber, un unico dominatore per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica: il norvegese si lancia verso la sfera di cristallo. Ad attaccarlo sono gli squadroni austriaci e teutonici, oltre ai giapponesi Watabe. In casa Italia si punta tutto su Alessandro Pittin, mentre al rientro troviamo Samuel Costa. Andiamo a scoprire la Classifica generale di Coppa aggiornata. Classifica generale Coppa del Mondo Combinata nordica ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : medaglie lontane per l’Italia - obiettivo top10 per Alessandro Pittin : Per l’Italia conquistare una medaglia ai Mondiali di Combinata nordica a Seefeld (Austria) è più un sogno che una possibilità concreta. In questa stagione infatti nessun azzurro è ancora riuscito a salire sul podio in Coppa del Mondo e sulla carta sarà difficile che questo trend si inverta proprio nella rassegna iridata. L’atleta di punta della nostra Nazionale sarà Alessandro Pittin, che potrà ambire ad un piazzamento nella top10. Il 28enne ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Si punta su Alessandro Pittin : Cinque azzurri andranno a caccia delle medaglie ai Mondiali 2019 di Combinata nordica, che inizieranno venerdì a Seefeld (Austria). In questa stagione l’Italia non è ancora riuscita a salire sul podio in Coppa del Mondo e la speranza è che i nostri portacolori trovino il grande acuto in questa rassegna iridata, anche se non sarà facile, visto il livello degli avversari. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio gli azzurri in gara con l’analisi ai ...

Combinata nordica - Mondiali 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Questo fine settimana inizieranno a Seefeld (Austria) i Mondiali 2019 di Combinata nordica. Questa rassegna iridata si aprirà venerdì 22 febbraio con la prima Gundersen, con salto dal trampolino HS130 di Innsbruck e poi 10 km di fondo nella Cross-Country Arena. Domenica 24 si svolgerà nella stesse location la Team Sprint. Giovedì 28 si passerà invece al trampolino HS109 di Seefeld, dove si terrà la seconda Gundersen, mentre sabato 2 marzo il ...

Combinata nordica - i convocati dell’Italia per i Mondiali di Seefeld. saranno cinque gli azzurri in gara in Austria : Dal 19 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico. A Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e Combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Il direttore tecnico della Nazionale italiana di Combinata nordica, Federico Rigoni, ha diramato l’elenco degli azzurri convocati per la rassegna iridata. Di seguito l’elenco completo degli azzurri convocati: BUZZI ...

