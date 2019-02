Classifica Eurolega 2018-2019 | Risultati | Calendario | Date | orari e programma

Eurolega - risultati e Classifica dopo la 22ª Giornata – Milano vince e mette pressione a Baskonia e Bayern in zona Playoff : L’Olimpia Milano batte il Darussafaka e resta attaccata alla zona Playoff. Fenerbahce ancora in vetta, al CSKA mosca il big match contro il Real Madrid: risultati e classifica di Eurolega dopo i match della 22ª Giornata Due giorni di grande basket sui parquet di tutta Europa per il 22° turno di Eurolega. Olimpia Milano che chiude una Giornata dai verdetti davvero importanti e lo fa con un successo importante. I ragazzi di coach ...