Ciclismo | Chris Froome si ferma | niente UAE Tour | ‘Mi devo riprendere’

Ciclismo - Chris Froome al debutto in Colombia : ‘Obiettivo sopravvivere’ : Scatta stasera da Medellin con una cronosquadre il 2019 di Chris Froome. Il capitano della Sky è uno dei tanti big al via del Tour Colombia 2.1, la corsa a tappe sudamericana che in sei giorni offrirà crono, volate e montagne ad altissima quota. Froome è in Sud America già da un paio di settimane per approfittare del buon clima e dell’altitudine e mettere tanti chilometri nelle gambe in vista degli appuntamenti più importanti della sua stagione. ...

Ciclismo - Tour Colombia 2019 : esordio stagionale per Chris Froome con vista a lungo termine : Da capire se si metterà in proprio o lascerà, come previsto, spazio ai propri compagni. Comincia l’avventura nel 2019 per quanto riguarda Chris Froome: il keniano bianco inizia la sua stagione in Sudamerica, precisamente nel Tour Colombia, breve corsa a tappe dal livello 2.1 ma dalla startlist davvero interessante, che richiama in terra Colombiana il meglio del Ciclismo internazionale. Il programma del vincitore dell’ultimo Giro ...

Ciclismo - Chris Froome : “Tornerò al Giro d’Italia. Le Olimpiadi 2020 saranno un obiettivo. Che giornata al Colle delle Finestre” : Chris Froome si sta preparando per affrontare al meglio una stagione molto ricca, l’obiettivo del suo 2019 è il Tour de France dove andrà a caccia del pokerissimo e alla vigilia del suo debutto in gara ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Il capitano del Team Sky non difenderà la maglia rosa conquistata lo scorso anno grazie alla magnifica impresa nella tappa del Colle delle Finestre: “Decisione dura, molto ...

Ciclismo - Chris Froome e l’alimentazione : ‘Molta frutta e proteine di qualità’ : Ad un paio di settimane dal debutto stagionale, in programma in Colombia, Chris Froome è tornato a parlare di progetti ed obiettivi in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha svelato anche alcune curiosità inedite della sua vita da atleta. Il campione del Team Sky ha confermato la sua assenza al Giro d’Italia, dando però l’appuntamento alle prossime edizioni. Froome ha infatti riconosciuto di aver trovato un ottimo feeling con la corsa ...

Ciclismo - Chris Froome : “Voglio il quinto Tour. Nibali è un grandissimo - sogno di vincere le Olimpiadi” : Chris Froome va senza mezzi termini alla caccia del suo quinto Tour de France. Il britannico non è ancora sazio e vuole raggiungere autentici miti della bicicletta: Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Indurain. Questo e altro racconta nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Sul Tour: “Ne ho vinti 4, ho l’età giusta per lasciare un’eredità. vincere il quinto è il modo migliore per chiudere il ...

Ciclismo - Chris Froome : su Strava il primo allenamento mostruoso del 2019 : Dopo un periodo di assenza, Chris Froome ha ricominciato a condividere i dati dei suoi allenamenti su Strava, il servizio usato dai pedalatori di tutto il mondo per tracciare i propri percorsi. Il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia è noto per la sua dedizione totale al Ciclismo, fatta di allenamenti massacranti e capacità di sopportare ogni sacrificio. Il campione del Team Sky era stato molto continuo nel darne testimonianza nello scorso ...

Ciclismo - l'ammissione di Chris Froome : 'Al Giro d'Italia non ero equilibrato' : La vittoria al Giro d'Italia di Chris Froome resterà nella storia come uno dei momenti indimenticabili del 2018 del Ciclismo, soprattutto per quella epica cavalcata solitaria nella tappa con il Colle delle Finestre. Per il capitano della Sky è stato durissimo arrivare alla maglia rosa, non solo per la situazione di classifica che si era creata fino a poche tappe dalla fine, ma anche per i problemi fisici di cui ha sofferto. Froome è caduto un ...