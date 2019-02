Chiesa e pedofilia - don Vinicio Albanesi : "Anch'io vittima di abusi in seminario" : La rivelazione del religioso, presidente della Comunità di Capodaco, nel giorno del summit in Vaticano. "Erano sacerdoti. Da mandare al diavolo, indegni. Ho tenuto tutto dentro. Ma non ho avuto sensi di colpa e questo ha aiutato il mio sacerdozio"

Summit anti-pedofilia nella Chiesa - i cardinali tradizionalisti contro la piaga gay : Città del Vaticano, 21 febbraio 2019 - Non mollano la presa i cardinali tradizionalisti . A poche ore dall'avvio del Summit vaticano sulla pedofilia l'americano Raymond Leo Burke e il tedesco Walter ...

Pedofilia - Papa : ‘Parente del diavolo chi accusa Chiesa’. Errore nel press kit : ‘Pell condannato’. La sentenza non c’è ancora : “Coloro che passano la vita accusando la Chiesa sono parenti del diavolo”. Papa Francesco sembra rispondere indirettamente al contenuto di Sodoma, il volume scritto dal sociologo francese Frédéric Martel che accusa di omosessualità l’80 percento del clero della Chiesa cattolica. Bergoglio ha rotto il silenzio alla vigilia dell’uscita del libro in concomitanza con l’inizio del summit sulla Pedofilia che si terrà in Vaticano e quale parteciperanno ...

Pedofilia - da Spotlight al cardinale «spretato» : storia degli abusi nella Chiesa : Il cardinale australiano George Pell, da Francesco nominato a capo del nuovo dicastero dell'Economia, viene tirato in ballo nel suo Paese prima come insabbiatore e poi come abusatore di minori. Pell ...

Pedofilia nella Chiesa - il summit della verità : Città del Vaticano, 19 febbraio 2019 - Vi arriva nelle migliori condizioni possibili il Papa al summit vaticano sulla Pedofilia che aprirà i battenti giovedì per chiudersi domenica. Le polemiche, che ...

Pedofilia nella Chiesa - via al summit. Le vittime chiedono trasparenza : 'Che fine fanno gli orchi?' : La sfida maggiore per tutti gli episcopati del mondo che parteciperanno è di cambiare mentalità. Nonostante il cammino fatto sinora hanno prevalso logiche di appartenenza, coperture, scarsa ...

Pedofilia - papa Francesco apre una settimana cruciale per la Chiesa. Prima di tutto - serve coraggio : È in gioco la credibilità della Chiesa cattolica. Non bisogna girarci intorno, a caccia di eventi mediatici o peggio ancora di spot propagandistici che producono solo tanto fumo, ma che poi lasciano immutata la cruda realtà. Quella che si apre per la Chiesa di Roma è una settimana cruciale. Che lo si voglia o no. Un punto di snodo epocale. E bisogna dare atto a papa Francesco di aver avuto il coraggio di convocare in Vaticano tutti i presidenti ...

Il terremoto "zio Ted" nella Chiesa. Affonda McCarrick - ma la macchia pedofilia non si argina più : Per quanto attesa e annunciata, la laicizzazione dell'ex cardinale McCarrick, cioè del più potente esponente della gerarchia cattolica nell'arco di trent'anni - e sotto tre Pontefici - è deflagrata oggi come una bomba. Del resto si tratta di una decisione che non ha precedenti nell'arco di due millenni cristiani. Una condanna "eccellente", anche perché Papa Francesco vuole arrivare alla Conferenza mondiale della ...

Pedofilia nella Chiesa - diocesi di Brooklyn pubblica lista con oltre 100 nomi di preti accusati di molestie sessuali su minori : Una lista con oltre cento nomi di preti accusati di molestie sessuali su minori. È l’ultima rivelazione che investe la Chiesa cattolica americana, già colpita da diversi scandali sulla Pedofilia. A pubblicare l’elenco è stata la diocesi di Brooklyn, una delle più popolose degli Stati Uniti. La circoscrizione vescovile, infatti, si estende fino al Queens e coinvolge oltre 1,5 milioni di fedeli. L’annuncio è stato accompagnato da ...

Pedofilia nella Chiesa - il Papa riduce allo stato laicale l’ex cardinale di Washington McCarrick : è la prima volta nella storia : Papa Francesco ha ridotto allo stato laicale l’ex cardinale Theodore Edgar McCarrick per Pedofilia. Un provvedimento che non ha precedenti nella storia della Chiesa cattolica. Era stato lo stesso Bergoglio, nel luglio 2018, a togliere la porpora a McCarrick. Già questa era una punizione durissima che Francesco aveva adottato, nel marzo 2015, anche per l’ex cardinale scozzese Keith Michael Patrick O’Brien, colpevole di aver abusato di alcuni ...

Pedofilia - McCarrick allontanato dalla Chiesa per gli abusi sui seminaristi : L’ex cardinale giudicato colpevole di «violazioni del Sesto Comandamento del Decalogo con minori e adulti, con l’aggravante dell’abuso di potere»: è la prima volta che a dover lasciare la Chiesa è un prelato così in alto nella gerarchia ecclesiastica

Pedofilia - Papa Francesco allontana dalla Chiesa l'arcivescovo McCarrick : L'ex cardinale Theodore Edgar McCarrick è stato ridotto allo stato laicale. Era accusato di aver molestato alcuni...

Pedofilia - verso il vertice di Papa Francesco : "Così la Chiesa deve combattere gli orchi" : A pochi giorni dal summit in Vaticano sulla piaga degli abusi sessuali da parte del clero, abbiamo intervistato don...

Ozon porta alla Berlinale i temi della pedofilia e dell'omertà nella Chiesa : François Ozon presenta alla 69ma Berlinale il suo nuovo film, Grâce à Dieu il cui affronta il tema spinoso della pedofilia e dell'omertà nella Chiesa cattolica. Un film d'inchiesta ispirato a un fatto ...