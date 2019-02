CHE DIO CI AIUTI | SESTA PUNTATA Anticipazioni | video | ' Guido è ancora mio marito'

Polveriera Pd - RiCHEtti contro Martina in un audio WhatsApp : 'Può andare a c......' : Il Pd è uscito con le ossa rotte dal 2018. La debacle elettorale ha reso necessaria la creazione di una linea di demarcazione tra il passato ed il futuro, per fermare l'emorragia di voti che, ad oggi, vede il maggiore partito di sinistra in netta difficoltà rispetto ai propri picchi storici. Molti hanno addebitato gli scarsi risultati elettorali a spaccature troppo presenti e troppo ampie all'interno del movimento, ma alla vigilia delle primarie ...

Mattarella : «All'Italia serve studio - non improvvisazione. Male i Paesi CHE si chiudono in se stessi» : «Contro la tentazione che anche nel nostro Paese si ceda all'improvvisazione e all'approssimazione» e sempre guardandosi dal mito di Narciso che «rappresenta la tendenza di individui ma anche di ...

CHE DIO ci aiuti 5 : le anticipazioni della Sesta Puntata stasera su Rai 1 : Ecco cosa succederà nel nuovo doppio appuntamento di stasera con la fiction che vede protagonista Elena Sofia Ricci.

Pd - Martina : “Audio RiCHEtti? E’ di giorni fa - tutto superato. Europee? Sì a lista unica con Bonino - Calenda - Pizzarotti” : “La posizione di Matteo Richetti emersa dall’audio? Cosa volete che vi dica? Che non lo sapessi? Questo è un audio di qualche giorno fa nel pieno di un lavoro che, come sempre, è molto complicato quando si fanno le liste, in particolare per l’assemblea nazionale. Ma è tutto ampiamente superato dalle cose che per fortuna abbiamo fatto dopo, limando un po’ di questioni interne nei vari territori”. Lo afferma ai ...

Cane ritrova la sua famiglia 101 giorni dopo CHE un incendio ha distrutto la loro casa : Kingston, un Cane di 12 anni di razza Akita, è tornato con la sua famiglia ben 101 giorni dopo essersi perso mentre fuggivano da uno degli incendi che l’anno scorso hanno devastato la California. A trovarlo e riportarlo dai suoi cari dei volontari: “Non avevamo mai smesso di sperare”.Continua a leggere

CHE DIO ci aiuti 5 - l’improbabile alleanza tra Maria e Azzurra : anticipazioni sesta puntata : Giovedì 21 febbraio su Rai1, dalle 21.25 in poi, torna in onda con la sua sesta puntata Che Dio ci aiuti 5, la sempre molto amata (e premiata dagli ascolti) fiction sulle avventure di suor Angela, come sempre interpretata da una Elena Sofia Ricci decisamente in forma, quando veste la tonaca. Al suo fianco, in questa tornata di episodi, anche Gianmarco Saurino, che veste i panni di Nico, diventato uno dei personaggi principali della serie. Che ...

Spoiler CHE DIO ci aiuti 5 settima puntata : Azzurra viene messa a dura prova da Athos : Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la fiction Che Dio ci aiuti 5 con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Ormai stiamo per avvicinarci verso il gran finale di questa quinta stagione e i fan attendono con trepidazione di vedere in onda l'epilogo. Giovedì 28 febbraio verrà trasmessa la settima delle dieci puntate previste per questa stagione, settima puntata che sarà caratterizzata dalla messa in onda dei seguenti episodi: ...

Caos Pd - l’audio di RiCHEtti : «Martina può andare a c...» E Boschi : «Voterò GiaCHEtti» : L’ira del braccio destro dell’aspirante segretario Martina: «Ha dato tutto lo spazio a Lotti e De Luca, la mozione è finita e cancello tutti gli eventi». E Boschi spacca i renziani

Matteo RiCHEtti - gira un audio di insulti : "Martina se ne vada a cag***". Pd a pezzi : gira un messaggio vocale di Matteo Richetti. Un audio inviato via WhatsApp ai suoi collaboratori tra i quali evidentemente c'è un traditore nel quale il senatore del Pd si sfoga contro Luca Lotti, fedellissimo di Matteo Renzi. "La questione sostegno a Martina va avanti in questi termini: per me la m

Carlo Conti favorisce Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2020 : “Perché no? Io non tornerei alla conduzione” : Carlo Conti favorisce Claudio Baglioni al Festival di Sanremo 2020. Il conduttore toscano si è espresso favorevolmente per un ritorno sul palco del direttore artistico uscente, che non aveva escluso la possibilità di poter rimanere alla guida della manifestazione dopo le due ottime prove messe a segno nel 2018 e nel 2019. L'incertezza rimane comunque ed è per questo che si è aperta l'ipotesi Carlo Conti. Com'è noto, il presentatore toscano ...

Pd - l’audio integrale dello sfogo di RiCHEtti coi suoi : “Mozione Martina è finita - vada a cagare. Ha preferito Lotti e De Luca” : “Per quanto mi riguarda la mozione Martina è finita. Può andare a cagare domattina”. Lo sfogo, in una nota vocale inviata ai suoi collaboratori più vicini, è del senatore del Pd, Matteo Richetti, di fatto numero due della lista che candida Maurizio Martina alla segreteria del partito. La lista dell’ex ministro dell’Agricoltura, dopo le votazione dei circoli (quindi degli iscritti) di gennaio, ha ricevuto quasi 68mila ...

Mondovì - ecco CHE giro farà la corte del Moro durante il grandioso Carlevè : Il Carlevè 'd Mondvì entra nel vivo. Dopo un primo fine settimana trascorso sulle piste innevate del comprensorio sciistico del Mondolè , Prato Nevoso e Artesina, , il Moro e la sua corte sono pronti: ...

CHE DIO ci aiuti 5 - trama settima puntata : una notizia sconvolgente : Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5, settima puntata: lo scambio Che Dio ci aiuti 5, la fiction con Elena Sofia Ricci, Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi, ha già superato il giro di boa: stasera infatti andrà in onda la sesta puntata delle dieci previste. Ma cosa accadrà nella settima puntata di Che Dio ci aiuti 5 del 28 febbraio? Suor Angela e un bravo, ma scontroso, medico conosciuto in ospedale hanno fatto tornare il sorriso alla piccola ...

CHE DIO Ci Aiuti 5 sesta puntata : trama e anticipazioni 21 febbraio 2019 : CHE DIO CI Aiuti 5 sesta puntata. La fiction con Elena Sofia Ricci torna su Rai 1 giovedì 21 febbraio 2019. Ecco di seguito trama e anticipazioni del secondo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA Che Dio Ci Aiuti 5 sesta puntata: trama e anticipazioni 21 febbraio 2019 Che Dio Ci Aiuti 5 sesta puntata – episodio 11 SOS. Suor Angela indaga su una ragazza che è disposta a vendere se stessa pur ...