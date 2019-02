Champions League | Simeone e il gestaccio dopo il gol dell' Atletico

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Schalke 04-Manchester City 2-3 - Champions League 2019 : Sané e Sterling rimontano la doppietta di Bentaleb nel finale : Vittoria nel finale per il Manchester City nell’andata degli ottavi di finale di Champions League 2018-2019. La formazione inglese, allenata da Pep Guardiola, ha superato lo Schalke 04 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen con il punteggio di 2-3, frutto di una partita vietata ai deboli di cuore e risolta solo nel finale da un paio di invenzioni di Leroy Sané e di Sterling, capaci di annullare l’effetto dei due rigori messi a segno da ...

Volley femminile - Champions League 2019 : Scandicci-Conegliano 3-2 - le toscane ai quarti di finale! Pantere con le spalle al muro : Il derby italiano valido per la quinta giornata della Champions League 2019 di Volley femminile ha espresso un verdetto forte e chiaro: Scandicci si è qualificata per i quarti di finale ed è tra le otto grandi d’Europa alla sua prima apparizione nel torneo, Conegliano è invece con le spalle al muro ed è obbligata a vincere l’ultima partita contro il Lodz e a sperare in incroci favorevoli dagli altri gironi per essere tra le tre ...

Champions League - il Manchester City non si arrende mai : ribaltato in dieci uomini lo Schalke 04 : Nonostante l’inferiorità numerica, gli uomini di Guardiola ribaltano il risultato in Germania prevalendo con il risultato di 2-3 Partita complicata per il Manchester City alla Veltins Arena, gli uomini di Guardiola prima tremano al cospetto dello Schalke 04 e poi colpiscono, portando a casa una preziosissima vittoria. AFP/LaPresse Il match si mette subito in discesa per gli inglesi, abili a sbloccare il risultato dopo diciotto minuti ...

Atletico Madrid-Juventus 2-0 - Champions League : i bianconeri crollano al Wanda Metropolitano - ora serve l’impresa : La Juventus è stata sconfitta dall’Atletico Madrid per 2-0 nell’andata degli ottavi di finale della Champions League, i bianconeri sono crollati al Wanda Metropolitano e ora saranno chiamati a una clamorosa rimonta nel match di ritorno in programma tra tre settimane a Torino se vorranno strappare la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale per importanza. I Campioni d’Italia hanno sofferto ...

