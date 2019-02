Champions League | la top 11 UEFA dopo l' andata degli ottavi di finale | nessun ' italiano'

Grandi ascolti per il Magazine Champions League e Paola Ferrari : oltre 2 milioni di italiani sintonizzati su Rai 1 : Grandi ascolti TV per il post partita della sfida europea tra Atletico Madrid-Juventus, in onda su Rai 1 ieri sera. La diretta dell’incontro ha intrattenuto 6.878.000 telespettatori spettatori, per uno share del 25.53%. Mentre l’informazione sportiva Rai ha conquistato 4.659.000 spettatori (share 18.2%) prima del match e 2.089.000, per uno share a due cifre (12.06%), durante il post partita, condotto da Paola Ferrari e Alberto ...

Champions League - Morata dopo Atletico-Juve : 'Il Var mi rompe sempre le scatole' : La Juve è ancora la favorita, andremo su uno dei campi più difficili del mondo. Ma abbiamo un vantaggio importante. Esultanza? Volevo esultare qua perché per me significava tanto, ma non lo rifarei...

Champions League - i quarti si allontanano per la Juventus : le quote non sorridono ai bianconeri : I bookmakers non credono moltissimo nella rimonta della Juventus, piazzando quote alte per il passaggio dei bianconeri ai quarti di finale I gol di Gimenez e Godin tagliano le gambe alla Juventus anche nelle valutazioni dei betting analyst. Dopo lo 0-2 contro l’Atletico Madrid, la qualificazione ai quarti di Champions si fa durissima per i bianconeri: sul tabellone 888sport.it il passaggio del turno è salito a 3,75, mentre quello dei ...

Champions League - l'Atletico batte 2-0 la Juventus : Pesante sconfitta a Madrid per la Juventus nell'andata degli ottavi di Champions: l'Atletico si porta a casa il primo round con un 2-0 firmato da Gimenez e Godin, letati nel finale su palla inattiva. ...

Champions League - 10 rimonte che fanno sperare la Juve : TORINO - Brutta sconfitta per la Juventus sul campo dell' Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di Champions League. I bianconeri perdono 2-0 e dovranno provare a ribaltare il risultato nella sfida ...

Champions League - Allegri : abbiamo sbagliato il secondo tempo : Milano, 21 feb., askanews, - "Ronaldo direi che ha fatto una buona partita è un giocatore che è abituato a giocare queste partite quindi non è che ha deluso abbiamo sbagliato il secondo tempo come ...

CEV Champions League - Scandicci si aggiudica il derby con l'Imoco al tie-break : la Savino Del Bene vola ai quarti : CEV Champions League: La Savino Del Bene Scandicci vince al tie break il derby con l'Imoco e ottiene il pass per i quarti di finale! Per Conegliano verdetto rinviato all'ultima giornata Festeggia la ...

Champions League 2019 in TV : diretta streaming e Rai-Sky - dove vederla : Champions League 2019 in TV: diretta streaming e Rai-Sky, dove vederla diretta streaming Champions League 2019 in Tv e streaming, dove si vede La Champions League 2018/2019 è ricominciata, come sempre, con le squadre più forti d’Europa a contendersi la coppa dalle grandi orecchie. Molte le squadre favorite per la vittoria finale (o almeno che possono arrivare fino in fondo) e anche quest’anno ci si aspetta una lotta ...

Finale Champions League 2019 : data - stadio e dove si gioca : Finale Champions League 2019: data, stadio e dove si gioca Finale Champions League 2018 2019: stadio e dove si gioca La Finale Champions League, giunta alla 64esima edizione (27esima con la formula attuale) si giocherà il 1 Giugno 2019. Designato ad ospitare tale evento è lo stadio “ Wanda Metropolitano”, inaugurato nel 2017. Lo stadio dell’ Atletico Madrid ha battuto la concorrenza dell’ “ Olympic Stadium” di Baku, in Azerbaigian, che sarà ...

Dove vedere la Champions League 2018-19 in diretta streaming o in TV : Dove vedere la Champions League 2018-19 in diretta streaming o in TV diretta TV e streaming Champions League 2019: Dove si vede È partita il 26 Giugno 2018 e terminerà il 1° Giugno 2019 Madrid la 64a edizione della UEFA Champions League, la 27a con la formula attuale. Chi vincerà avrà la possibilità di sfidare i vincitori dell’Europa League. Inoltre, ed è una novità introdotta quest’anno, si qualificherà automaticamente per la ...

Palinsesto Champions League 2018-19 Rai : partite in diretta TV : Palinsesto Champions League 2018-19 Rai: partite in diretta TV diretta streaming e TV Champions League 2019 sulla Rai, le partite La Rai ha siglato un accordo con Sky riguardante il Palinsesto Champions League 2018-19. L’accordo le consentirà di trasmettere in chiaro le partite della prossima stagione della competizione europea. Sarà trasmessa in prima serata la miglior partita che coinvolga un’italiana nel turno di mercoledì. ...

Calendario Champions League 2018 19 : ottavi - orari e avversarie italiane : Calendario Champions League 2018 19: ottavi, orari e avversarie italiane Calendario diretta TV: Champions League 2018 2019: ottavi e gli orari La fase finale dei playoff rappresentano l’ultimo appuntamento prima dell’uscita del Calendario Champions League 2018-2019; un momento molto atteso dai tifosi delle 4 squadre italiane che hanno partecipato a questa edizione: Juventus, Napoli, Roma e Inter. Andiamo quindi a vedere qual è il giorno e ...

CEV Champions League – Scandicci si aggiudica il derby con l’Imoco al tie-break : la Savino Del Bene vola ai quarti : CEV Champions League: La Savino Del Bene Scandicci vince al tie break il derby con l’Imoco e ottiene il pass per i quarti di finale! Per Conegliano verdetto rinviato all’ultima giornata Festeggia la Savino Del Bene Scandicci nel derby italiano di CEV Champions League: la squadra toscana vince per 3-2 la sfida del quinto turno della fase a gironi contro l’Imoco Volley Conegliano e ottiene, con un turno d’anticipo, la ...

Champions League - Simeone e il gestaccio dopo il gol dell'Atletico : L'esultanza scatenata dell'allenatore dell'Atletico Madrid dopo il gol dell'1-0 di Gimenez. Il gestaccio ha fatto in pochi minuti il giro del web. Atletico e Juventus si stavano affrontado per il ...