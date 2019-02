CEV Champions League – Scandicci si aggiudica il derby con l’Imoco al tie-break | la

Pallavolo - CEV Champions League femminile : Novara domina in Polonia e vola ai quarti : Nella Sport Arena di Lodz, casa del Budowlani, le azzurre di Massimo Barbolini dominano la scena, scrivendo il quinto 3-0 consecutivo nella fase a gironi: la Pool C è terreno di conquista per le ...

Pallavolo – CEV Champions League femminile : Novara domina in Polonia e vola ai quarti : CEV Champions League: la Igor domina anche in Polonia, la quinta vittoria consecutiva per 3-0 vale la qualificazione ai quarti di finale! Mercoledì Savino Del Bene-Imoco La Igor Gorgonzola Novara fa pokerissimo in Polonia e conquista con un turno di anticipo la qualificazione ai quarti di finale della CEV Volleyball Champions League. Nella Sport Arena di Lodz, casa del Budowlani, le azzurre di Massimo Barbolini dominano la scena, scrivendo ...

CEV Champions League – La preview della 5ª Giornata : Igor in Polonia - derby Savino Del Bene-Imoco : CEV Champions League: quinta Giornata della fase a gironi, martedì la Igor in Polonia per passare ai quarti. Mercoledì il derby Savino Del Bene-Imoco, si decide la Pool D Il quinto turno della fase a gironi della CEV Volleyball Champions League darà risposte importanti alle tre squadre italiane impegnate nella massima competizione continentale per Club. La Igor Gorgonzola Novara, di scena martedì in Polonia contro il Budowlani Lodz, andrà ...

Pallavolo – CEV Champions League : la Igor vicina alla qualificazione ai quarti - ko il Minchanka Minsk : CEV Champions League: la Igor non rallenta, netto 3-0 al Minchanka Minsk. Azzurre a 12 punti, a un passo la qualificazione ai quarti La Igor Gorgonzola Novara fa poker nella fase a gironi della CEV Volleyball Champions League. Nella quarta giornata, le azzurre colgono la quarta vittoria, superando con un netto 3-0 il Minchanka Minsk e ribadendo la propria superiorità all’interno della Pool C: 12 punti, 12 set vinti e nemmeno uno ...

'DiCEVano che una sorda non può giocare a calcio ma sono arrivata in Champions League' : la storia di Eunate : Lungo il Cammino di Santiago sorge la chiesa di "Nostra Signora di Eunate" che in lingua basca, l' euskera , significa "cento porte". A meno di quindici chilometri dal luogo sacro si trova il piccolo ...

Pallavolo – CEV Champions League : che cuore per l’Imoco - le pantere vincono in rimonta sullo Schwerin : Sotto 0-2 con lo Schwerin, le pantere ribaltano la partita vincendo 3-2 nella quarta giornata della CEV Champions League Non era una partita facile sulla carta per l’Imoco Volley Conegliano, e così è stata. Le pantere, reduci dalla sconfitta in finale di Coppa Italia con Novara, davanti al sempre presente pubblico amico del PalaVerde di Villorba, avevano di fronte le tedesche dell’ SSC Palmberg Schwerin, che proprio ...

Pallavolo - CEV Champions League : Savino Del Bene perfetta in Polonia - Lodz ko 3-0 : CEV Champions League: Savino Del Bene perfetta in Polonia, con il 3-0 al Lodz rafforza il primato nella Pool D. Mercoledì c'è l'Imoco, giovedì Igor-Minsk Nella prima trasferta europea della sua storia ...

Pallavolo – CEV Champions League : Savino Del Bene perfetta in Polonia - Lodz ko 3-0 : CEV Champions League: Savino Del Bene perfetta in Polonia, con il 3-0 al Lodz rafforza il primato nella Pool D. Mercoledì c’è l’Imoco, giovedì Igor-Minsk Nella prima trasferta europea della sua storia – finora aveva giocato fuori casa solo contro l’Imoco Volley Conegliano – la Savino Del Bene Scandicci stende per 3-0 l’LKS Commercecon Lodz, rafforzando il primato nella Pool D della CEV Volleyball ...

Pallavolo - CEV Champions League : domani via al quarto turno - Scandicci impegnata in Polonia : Da martedì scatta il quarto turno della fase a gironi della CEV Champions League, tutti gli appuntamenti delle formazioni italiane Appena il tempo di riprendersi dalle fatiche delle Finali della ...

Pallavolo – CEV Champions League : domani via al quarto turno - Scandicci impegnata in Polonia : Da martedì scatta il quarto turno della fase a gironi della CEV Champions League, tutti gli appuntamenti delle formazioni italiane Appena il tempo di riprendersi dalle fatiche delle Finali della Samsung Galaxy A Coppa Italia e le tre italiane partecipanti alla CEV Volleyball Champions League tornano in campo per disputare la quarta giornata della fase a gironi. Comincerà la Savino Del Bene Scandicci, che nella prima mattina di lunedì è ...

Torna la Champions League : la Roma riCEVe l’ostico Porto : Febbraio è il mese che segna il ritorno della Champions League. Si entra nel vivo della competizione europea più prestigiosa.

CEV Volleyball Champions League - Modena si prepara alla sfida contro lo Zaksa Kedzierzyn-kozle : le sensazioni di Urnaut : Tine Urnaut racconta con quale spirito l’Azimut Modena si è preparata alla sfida di CEV Volleyball Champions League contro lo Zaksa Kedzierzyn-kozle Si è tenuta questo pomeriggio presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza di presentazione del match esterno di CEV Volleyball Champions League che vedrà Modena Volley scendere in campo con lo Zaksa Kedzierzyn-kozle per il quinto turno del Pool B. A disposizione dei media Tine ...

Pallavolo – CEV Champions League : sonora vittoria di Scandicci - Schweirn stesa con il punteggio di 3-0 : La Savino Del Bene Scandicci batte per 3-0 Schwerin e torna in testa al proprio girone, tris di vittorie per le squadre italiane nella terza giornata La Savino Del Bene Scandicci completa il tris di vittorie delle squadre italiane nella 3^ giornata della fase a gironi della CEV Volleyball Champions League: dopo Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, anche la squadra toscana si impone per 3-0 ai danni della SSC Palmberg Schwerin, ...

CEV Champions League – Imoco Volley e Igor Gorgonzola super! Doppio 3-0 esterno nella 3ª giornata della fase a gironi : CEV Champions League: Imoco Volley e Igor Gorgonzola a tutta velocità, Doppio 3-0 esterno nella 3ª giornata della fase a gironi. Mercoledì sera tocca alla Savino Del Bene, live su DAZN Ruggiscono Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara nella 3^ giornata della fase a gironi della CEV Volleyball Champions League. Sia le gialloblù che le azzurre riportano successi netti e incontestabili da trasferte sulla carta insidiose: le pantere ...