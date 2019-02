Centinaio | Chiederò a Conte perché la Tav è congelata

blogo

(Di giovedì 21 febbraio 2019)Il ministro dell'Agricoltura e del Turismo Gian Marcoquesta mattina è stato ospite di Agorà su Raitre e ha parlato di alcuni degli argomenti più scottanti di questo periodo, ossia la Tav (oggi si discute la mozione Lega-M5S) e le proteste dei pastori sardi.Per quanto riguarda la Torino-Lione, su cui Lega e M5S proprio non riescono a trovare un accordo, il leghistaha detto:"L'obiettivo è quello di riaprire in cantieri, se vuoi far ripartire questo Paese, servono gli investimenti. La Tav serve? Secondo noi sì, stiamo cercando di convincere le persone con cui governiamo che serve e non è l'unico cantiere che deve ripartire. E la Tav serve non sono a riaprire i cantieri, ma anche a muovere persone e soprattutto merci. Oggi abbiamo il Consiglio dei Ministri, ma non esiste che noi facciamo uno scambio con i 5 Stellenon hanno concesso l'autorizzazione a ...