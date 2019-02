Caso Diciotti | Di Maio | La nostra foza è la democrazia diretta

Caso Diciotti : 41 migranti chiedono i danni a Conte e Salvini : In attesa di sapere se il Tribunale dei Ministri di Catania accetterà la richiesta di archiviazione per il premier Conte e i ministri Toninelli e Di Maio, un ricorso d'urgenza al tribunale civile di ...

Caso Diciotti - 41 migranti chiedono il risarcimento danni a Giuseppe Conte e Matteo Salvini : Attraverso un ricorso d'urgenza, presentato da uno studio legale al tribunale civile di Roma, 41 migranti eritrei che si trovavano a bordo della nave Diciotti hanno chiesto un risarcimento danni per "privazione della libertà personale", in seguito alla decisione del governo e del ministro dell'Interno di non farli sbarcare. I migranti chiedono a Conte e Salvini risarcimenti che vanno dai 42mila a 71mila euro.Continua a leggere

Caso Diciotti - alcuni migranti chiedono risarcimento danni all'Italia - Sky TG24 - : Sono assistiti da uno studio legale e hanno chiesto al premier Conte e al ministro dell'Interno Salvini una somma tra i 42mila e i 71 mila euro

Caso Diciotti - Giulia Bongiorno : “Ho detto io a Matteo Salvini di sfruttare l’immunità” : Il ministro per la Pa, Giulia Bongiorno, ammette di essere stata lei a consigliare a Matteo Salvini di evitare il processo sul Caso Diciotti: "Se si fosse fatto processare sarebbe stato assolto, ma sarebbe rimasto sotto processo per dieci anni e nel frattempo sarebbe stato sempre additato. Sono stata io a consigliare di non rinunciare all'immunità".Continua a leggere

Luca Ricolfi - Caso Salvini-Diciotti : Pd e Leu si riavvicinano grazie ai giudici : ... 'Assistiamo a una sorta di atto unico con un risvolto paradossale: il riavvicinamento tra Pd e Leu non su cose serie, ma sull'ennesima intromissione della magistratura nella dialettica politica'.

Caso Diciotti : Gasparri - 'richiesta archiviazione Procura? Non mi sorprende' : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - "Non mi sorprende la richiesta di archiviazione della Procura di Catania per il premier Conte e i ministri Di Maio e Toninelli". Lo ha detto all'Adnkronos Maurizio Gasparri, Presidente della Giunta per l'autorizzazione a procedere del Senato, commentando la notizia del

Procura : archiviare Conte-Di Maio-Toninelli per Caso Diciotti : Roma, 20 feb., askanews, - Richiesta di archiviazione sul caso Diciotti per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per il vicepremier Luigi Di Maio e per il ministro dei Trasporti Danilo ...

Caso Diciotti : Procura Catania chiede archiviazione per Conte - Di Maio e Toninelli : Caltanissetta, 20 feb. (AdnKronos) - A quattro giorni dalla ricezione degli atti dalla Giunta per l'autorizzazione a procedere, la Procura di Catania ha chiesto l'archiviazione per il premio Giuseppe Conte, per il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli, indaga

Chiesta archiviazione Caso Diciotti : Dopo il voto degli iscritti del M5S e della Giunta per le immunità, entro il 24 marzo dovrà votare anche il Senato: ma Salvini sembra ormai al sicuro. Salvini è accusato di sequestro di persona a scopo di coazione, omissione di atti d’ufficio e arresto illegale. La procura di Catania ha chiesto l'archiviazione sul Caso Diciotti per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per il vicepremier Luigi Di Maio e per il ministro dei ...

Caso Diciotti - la procura di Catania chiede l’archiviazione per Conte - Di Maio e Toninelli : Questa mattina è stata notificata la richiesta di archiviazione sul Caso Diciotti da parte della procura di Catania per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per il vicepremier Luigi Di Maio e per il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. L'articolo Caso Diciotti, la procura di Catania chiede l’archiviazione per Conte, Di Maio e Toninelli proviene da Il Fatto Quotidiano.

Caso Diciotti - richiesta archiviazione per Di Maio - Conte e Toninelli : È giunta la notizia di una richiesta di archiviazione per il Caso Diciotti da parte della Procura di Catania, per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per il vicepremier Luigi Di Maio e per il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, che risultavano indagati insieme al ministro degli Interni Matteo Salvini.Continua a leggere

Caso Diciotti - procura di Catania chiede l'archiviazione per Conte - Di Maio e Toninelli : La procura di Catania ha notificato la richiesta di archiviazione per Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli sul Caso Diciotti. Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi. I magistrati avevano aperto un fascicolo dopo che il premier e i due ministri avevano mandato alla Giunta per le Immunità del Senato - chiamata a votare sull'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini - delle memorie in cui sostenevano che la ...

Grillo e il siparietto sul Caso Diciotti : " Ma lei mi fa domande sulla politica dell'Italia e del mondo ma si rende conto che io non riesco a chiudere la porta? Ecco in che mondo siamo... ", ripete più volte, salvo poi partire con la ...

Luigi Di Maio fatto a pezzi - la rivolta M5s dopo il Caso-Diciotti : 'Come voteranno in aula' - voce-bomba : Il vicepremier sa che deve fare qualcosa, ma non intende cedere la guida politica del M5S per concentrarsi sul governo, anche se sono sempre più in tanti a chiederglielo. L'idea che gli è venuta è ...