Caro Salvini | non basta dire Sì Tav per fare la Tav

Salvini - oggi vota la Giunta in Senato | FracCaro : "I senatori M5s seguano Rousseau" : Lunedì gli attivisti 5 Stelle hanno scelto di "salvare" Matteo Salvini. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento: "Il nostro è un movimento che parte dal basso"

Tiziano Renzi e Laura Bovoli ai domiciliari : «Fatture inesistenti e banCarotta fraudolenta». Salvini : «Nulla da festeggiare» : I genitori dell’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi sono finiti agli arresti domiciliari, insieme ad una terza persona: nei loro confronti viene contestata l’emissione di fatture inesistenti. A Tiziano Renzi e Laura Bovoli è contestata anche la bancarotta fraudolenta. Dopo la notizia, l’ex premier ha annullato l’impegno pubblico per la presentazione del suo nuovo libro a Nichelino e ha fatto rientro a Firenze. ...

Diciotti - la carta ZucCaro può salvare Matteo Salvini : "Perché adesso si sente blindato" : Governo indagato, tutti salvati. Matteo Salvini ha di che rallegrarsi per l'atto (dovuto) del pm di Catania Carmelo Zuccaro, che ha aperto un fascicolo sul premier Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli per il caso Diciotti in base agli atti

Milan - Galliani ‘pazzo’ di Piatek : SCaroni commenta così le critiche di Salvini : “Il Milan oggi e’ in mano ai Milanisti: a capo del fondo Elliott ci sono appassionati di Calcio e il nostro ad Ivan Gazidis viene dalle alte sfere del mondo dello sport. Gli scudetti e’ sempre meglio vincerli e averli, ma a noi interessa la Champions, anche per rinverdire vecchi fasti”. Sono le dichiarazioni del presidente del Milan, Paolo Scaroni: “Abbiamo due montagne da scalare – aggiunge -: quella ...

Caro Salvini - i bambini hanno la priorità - anche giuridicamente : Saltano le questioni di convenienza socioeconomica o di emotività o di opportunità politica. Salta l'ordinario e finiscono per contare esclusivamente ragioni di umanità tanto legate ad archetipi, a ...

SPILLO/ Con il rinCaro del tram Sala vuole sfidare Salvini al Nord : Beppe Sala vuole aumentare il costo del biglietto dei mezzi pubblici a Milano. Una mossa che va oltre le vicende del capoluogo lombardo

Tav - oggi Salvini visita il cantiere di Chiomonte. FracCaro (M5s) : “Se i cittadini chiedono referendum ben venga” : Matteo Salvini in visita al cantiere di Chiomonte per ribadire che la Lega vuole la Tav. I 5 stelle che insistono per il no alla Grande opera e al massimo, come dichiarato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, si dicono disposti a far fare un referendum. Continuano le tensioni tra i soci di governo su uno dei temi più delicati e su cui neppure il contratto stilato a inizio legislatura sembra riuscire a garantire un ...