Oroscopo del giorno 22 febbraio : benissimo sentimenti e lavoro per Bilancia e Capricorno : L'Oroscopo del giorno 22 febbraio 2019 porta in primo piano la nuova classifica stelline completa e le previsioni relative alla seconda sestina zodiacale. A tenere banco sarà l'Astrologia applicata ai settori della vita incentrati sull'amore e sul lavoro. Allora, curiosi di sapere cosa riserveranno le stelle prima dell'inizio del weekend? Bene, anche se a tale scopo è pronta già la scaletta con le stelline quotidiane, diamo volentieri un piccolo ...

Oroscopo marzo - previsioni Capricorno : è tempo di sfoderare l'energia : Voi del Capricorno avete fatto i conti con un febbraio che vi ha sfidato parecchio. Ora vi aspetterà un marzo che finalmente vi consentirà di realizzare i vostri desideri. Tutto grazie alla vostra voglia di emergere, di passare all'azione senza attraversare anticamere e di essere sempre i più carichi ed energici. Non vi resterà che mettervi in moto e fare delle incredibili avventure. Amore e affetti nel mese di marzo Solitamente non amate ...

L'oroscopo di giovedì 21 febbraio : Capricorno ambizioso - Scorpione suscettibile : I pianeti sono in fermento e dettano legge sui sentimenti e le opportunità, potenziando la sfera lavorativa e diffondendo influssi amorosi. Cosa ci riservano le stelle fortunate di giovedì? Di seguito L'oroscopo dedicato al 21 febbraio, con le previsioni astrologiche di giovedì. Previsioni astrologiche dall'Ariete alla Vergine Ariete: amerete stupire chi vi sta accanto, con genialità e distinguendovi per la vostra personalità. Decisioni e ...

Oroscopo del giorno 20 febbraio : cinque stelle a Scorpione e Pesci - Capricorno 'sottotono' : L'Oroscopo del giorno 20 febbraio 2019 parte in grande stile svelando le previsioni di mercoledì su amore e lavoro. Target delle attuali predizioni gli ultimi sei segni dello zodiaco, rappresentati in questo caso da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Nella sestina appena citata si cela senz'altro il segno più fortunato di mercoledì 20 febbraio: curiosi di sapere qual è? Bene, tagliamo subito la testa al toro ...

Oroscopo 19 febbraio : per Capricorno nuovi inizi sul piano sentimentale : Nuova giornata e nuove previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali. Siamo giunti al 19 febbraio 2019, quali novità portano stelle e pianeti ai segni dall'Ariete ai Pesci? Scopriamo leggendo l'Oroscopo del 19 febbraio 2019, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata. Ariete: in amore giornata migliore, soluzioni in arrivo entro il 21 del mese. Nel lavoro periodo interessante per chi ha un contratto ...

Oroscopo 20 gennaio : Capricorno costruttivo - Gemelli confuso - Vergine al 'top' : Il penultimo mercoledì del mese porterà preoccupazioni per Gemelli, mentre il Leone vorrà fare maggiore chiarezza in amore. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni per il 20 febbraio. Da Ariete a Vergine Ariete: in questo periodo siete molto più calmi, anche se al momento ci sono alcune problematiche da risolvere. Rispetto al solito siete più riflessivi e pronti ad affrontare gli intoppi che si possono palesare. In amore potreste ...

Oroscopo 24 febbraio : Bilancia brusco - Capricorno rilassato - Toro audace : Questa domenica porterà rinnovamento, speranza, amore e carica. In particolare, per il Capricorno sembrerà tutto molto più naturale e la situazione sarà decisamente più rilassata. Giornata davvero piccante per il Toro, colma di interessi per Cancro e molto redditizia per Acquario e Pesci. ...Continua a leggere

Simon&TheStars weekend : Cancro ti serve libertà - Capricorno l'amore gira per il verso giusto : Certo, la giornata di giovedì 14, quando il mondo festeggerà gli innamorati, tu potresti essere preso. Ma almeno la sera, se riesci, ritagliati un po' di tempo. In fondo, certi riti vanno rispettati. ...

Oroscopo del giorno 18 febbraio - Sole in Pesci : ottimo avvio settimanale per il Capricorno : L'Oroscopo del giorno 18 febbraio svela un transito sicuramente di un certo interesse in ambito dell'Astrologia. Curiosi di sapere qual è? Bene, questo lunedì a tenere banco sarà certamente il passaggio del Sole nel segno dei Pesci. Detto ciò, passiamo pure a dare a Cesare quel che è di Cesare iniziando a mettere la spunta sull'indice di positività/negatività messo in conto all'inizio della settimana. Ricordiamo che ad essere analizzati ...

L'oroscopo dell'amore single di lunedì 18 febbraio : Capricorno vittorioso - Toro spossato : I pianeti si muovono inesorabili nel fantasioso e misterioso scenario dello Zodiaco, scendendo anche a compromessi con il destino, per sbloccare le situazioni amorose dei cuori solitari e intrecciare nuovi amori. Le previsioni astrologiche dedicate ai single sono ricche di opportunità, che ciascun segno zodiacale deve cogliere al volo per raggiungere la felicità. Analizziamo L'oroscopo dell'amore single dedicato alla giornata di lunedì 18 ...

Oroscopo del 28 febbraio : Pesci nostalgico - Capricorno inarrestabile : In questo giovedì 28 febbraio 2019 troviamo Luna, Saturno, Plutone e Venere nel segno del Capricorno. Sole, Nettuno e Mercurio in Pesci. Urano in Toro e Marte retrogrado nei gradi dell'Ariete. Giove in Sagittario ed il Nodo Lunare in Cancro nell'undicesima casa. Miglioramenti sul fronte lavorativo per i Toro Ariete: dopo alcuni giorni burrascosi dove il nervosismo è stato protagonista, ecco che questo giovedì proverà a stemperare toni e ...

L'oroscopo di domenica 17 febbraio : Toro adulato - Capricorno comunicativo : I transiti planetari esortano i segni zodiacali ad ampliare maggiormente le proprie vedute, curando ogni minimo dettaglio per giungere alla soddisfazione personale. L'oroscopo di domenica 17 febbraio è ricco di sorprese, elargendo conferme per Leone, Toro, Cancro, Capricorno e Pesci. Gli altri segni dello Zodiaco dovranno essere più determinati, impegnandosi a superare gli ostacoli con un pizzico di risolutezza. Di seguito le previsioni ...