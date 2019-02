Caos nel Pd | Richetti scarica Martina | Può andare a c

ilgiornale

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Nel Pd regna il. Alla vigilia delle primarie del prossimo 3 marzo, i dem continuano a perdere pezzi. In un lungo audio WhatsApp inviato ai suoi sostenitori, il senatore Matteohato il segretariocon il quale componeva un ticket in vista dei gazebo. "Per me la mozione è finita. Ho cancellato le iniziative, io non ci vado in Toscana a dire votate Maurizio, anzi vi invito a farvi i c... vostri", ha tuonato."Sosterremo i nostri, io non li lascio soli.puòa ca... Ha voluto preferire i De Luca e i Lotti e compagnia? Da noi non avrà nessun sostegno", ha concluso il senatore.Dopo le numerose polemiche sorte sul contenuto del messaggio audio, Ricchetti ha voluto chiarire. "Il senso politico di quel messaggio lo rivendico: la politica non si fa per i posti. Era un messaggio di lunedì, fatto in chiusura delle liste, che in alcune ...